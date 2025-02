El trasiego empresarial del ex alcalde de Gandía asesinado: 80 cargos en empresas y 21 activos

Arturo Torró, ex alcalde de Gandía asesinado este jueves a tiros, había acumulado a lo largo de su vida más 80 cargos en casi 45 empresas. Si bien, en una parte de las mismas desarrollaba y labores de liquidador. Negocios que no habían salido bien, o que había venido o había decidido cerrar. Así, lo certifican los datos extraídos del Registro Mercantil. No hay huella de mercantiles relacionadas con la construcción en el área de La Safor ni de Valencia a Gandía. Pero sí un enorme trasiego de empresas y cargos, que requiere un amplio conocimiento en materia mercantil.

La mayoría de esas empresas estaban o están dedicadas al sector de la óptica, del que era profesional, aunque también hay incursiones en la compra y venta de fincas y en los negocios relacionados con las embarcaciones, entre otros.

De todos esos cargos que Arturo Torró había desempeñado a lo largo de su vida, continuaban activos en apenas una cuarta parte de los mismos, 21. Pero uno de ellos, en condición de liquidador, una tarea que debía resultarle habitual por cuanto un total de 44 de esos cargos habían sido también de liquidador de negocios. De los 80 cargos en empresas desempeñados por Arturo Torró, un total de 58 lo han sido en órganos de administración de 45 sociedades.

Arturo Torró había sido alcalde de Gandía entre 2011 y 2015 por el Partido Popular. Estuvo a punto de revalidar mandato en el peor momento del PP valenciano, en 2015. Pero obtuvo 12 ediles.

El caso del asesinato de Arturo Torró está bajo secreto de sumario, pero el crimen ha despertado todo tipo de especulaciones y comentarios en la comarca de La Safor, donde se ubica Gandía. Y, también, en Valencia. Según los datos que obran en el Registro Mercantil, en la actualidad el ex alcalde de Gandía era director financiero y administrador único de la empresa Master Eye Sociedad Limitada, que, si bien en el Registro Mercantil aparece como activa, según otros informes actualizados a 20 de febrero de este 2025 está extinguida. Su objeto era la oferta minorista de objetos correctores de la visión humana. La empresa está ubicada en La Alcudia, de donde era originario el ex alcalde de Gandía, ahora asesinado.

En el momento de su muerte, seguía siendo administrador único de 14 empresas. La mayoría ligadas a la visión y a la óptica. Pero también había otras, como Marrero Mendoza S. L. que tenía por objeto actividades un tanto diversas, porque estaban relacionadas con espectáculos taurinos y servicios de publicidad. Otra, Maderarte Xátiva, está relacionada con la fabricación, distribución y comercio de arcas fúnebres, así como complementos relacionados con los servicios funerarios.

Fue, también, consejero de Iniciativas Públicas de Gandía. Una empresa pública relacionada con el Ayuntamiento que le creó más de un quebradero de cabeza. La empresa fue acusada de ser un cajón de sastre y, finalmente, resultó extinguida en 2017. Dos años después de que él dejara el Gobierno Local.

Otra de las empresas de la que fue administrador, Pemito SL, se dedicaba al lavado y engrase de coches y tenía la razón social en La Alcudia. Y una tercera, Ipon 2012, a la explotación de bares y cafés, también extinguida. Pero sus negocios se diversificaron aún más. Así, otra de las mercantiles de la que el ex alcalde asesinado fue administrador único es Mundo Charter SL. Una mercantil fundada en 2008 y que se dedicaba a la compra, venta, alquiler, gestión, importación y exportación de embarcaciones. El mismo negocio lo llevó a efecto otra empresa extinguida que también tuvo como administrador a Arturo Torró: Aruba Charters.

En el año 2000, quedó constituida Loyren Gandía. Otra empresa extinguida de la que Arturo Torró fue administrador único y que se dedicó a la promoción, construcción, compra, venta y alquiler de toda clase de fincas rústicas y urbanas. Y quedaba expresamente excluido el arrendamiento financiero y la intermediación mercantil inmobiliaria.

Sobre Arturo Torró pesaba una condena de tres años y cinco meses de julio de 2023 por malversación en la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual del Ayuntamiento entre los años 2012 y 2015. Según las fuentes consultadas, esa condena estaba recurrida ante el Tribunal Supremo en la actualidad.

El Ayuntamiento de Gandía ha decretado tres días de luto por su fallecimiento. Y este viernes, a las 12:00 horas, habrá una concentración de duelo. El funeral oficial está a la espera de la decisión que adopte la familia a este respecto, según las fuentes consultadas.