El Supremo desestima la demanda del novio de Ayuso contra Montero por llamarle «delincuente confeso»

El Tribunal Supremo ha desestimado la demanda que presentó la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, después de que la también ministra dijera que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid es «un delincuente confeso» y que vive «en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública».

La Sala de lo Civil ha concluido que las declaraciones objeto de la demanda constituyen una crítica política y están amparadas en la libertad de expresión, tal y como había defendido previamente la Fiscalía. Por tanto, la demanda por vulneración del derecho al honor interpuesta por Alberto González Amador queda desestimada.

En la sentencia, el Alto Tribunal concluye que las declaraciones objeto de la demanda constituyen una crítica política que resulta «frecuente en nuestros días» aunque «guste o no como realidad social». Además, añade que «concurren los elementos legitimadores de la libertad de expresión pues las manifestaciones versan sobre una cuestión de interés general y afectan a una persona de relevancia social, no se utilizan insultos o expresiones injuriosas y tienen una base fáctica razonable (que no quiere decir que sea exacta)».