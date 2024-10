Sumar apunta contra Mónica García para proteger a Yolanda Díaz en la ocultación del ‘caso Errejón’

La estrategia de Sumar ante el escándalo de abusos sexuales que se cierne sobre Íñigo Errejón es clara: redirigir las responsabilidades a otros grupos políticos para blindar a Yolanda Díaz. Para poder llevar a cabo este plan de acción, la formación encabezada por la vicepresidenta del Gobierno ha puesto en el punto de mira a Más Madrid. Mientras desde Sumar siguen negando que conociesen denuncia alguna contra Errejón –pese a las informaciones que apuntan a lo contrario–, no niegan que la formación de Mónica García sí conociese estos escándalos. La ex diputada de Más Madrid, Loreto Arenillas ha desvelado que ella, personalmente, notificó internamente en su partido la primera denuncia contra Errejón en junio de 2023 y no tuvo consecuencia alguna para quien, al mes siguiente, fue candidato de Sumar al Congreso y, posteriormente, designado portavoz de esta formación política en la Cámara Baja. La que sí ha sido purgada por Más Madrid ha sido Arenillas. Más Madrid es parte destacada de Sumar, la marca que lidera Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, mientras que Mónica García (Más Madrid) es ministra de Sanidad. Y el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, es ministro de Cultura.

Sumar o Más Madrid. Más Madrid o Sumar. Ambos partidos se pasan la patata caliente del caso Errejón. Mientras en Sumar han cerrado filas en torno a Yolanda Díaz, a la que han presentado como «la primera en pedir responsabilidades», en Más Madrid se encuentran en un proceso interno para dirimir responsabilidades. La primera de estas decisiones fue presionar a Loreto Arenillas, que había estado en el foco por, supuestamente, haber mediado con una denunciante de Íñigo Errejón para que desistiera de seguir adelante y, así, evitarle una causa judicial al que fuera cofundador de Podemos y hasta este jueves portavoz de Sumar en el Congreso.

Sin embargo, el relato de Arenillas es muy diferente: la diputada en la Asamblea de Madrid del partido de Mónica García denunció hace 16 meses indicios de comportamientos sexuales censurables por parte de Íñigo Errejón y el partido lo ignoró. «En junio de 2023 puse en conocimiento de la entonces secretaria de Organización y la responsable de feminismos un acto protagonizado por el diputado Íñigo Errejón, información que consideraron no elevar a los órganos del partido», afirma Arenillas, señalando directamente a Manuela Bergerot -ahora portavoz de esta formación en la Asamblea y azote de Ayuso- que por aquel entonces ocupaba la Secretaría de Organización de Más Madrid. Algo que el partido de Mónica García ha negado en rotundo.

Así, mientras en Más Madrid se tiran los trastos a la cabeza, Sumar se pone de perfil y limita su responsabilidad a «un fallo en los mecanismos de prevención y detección de la organización». De esta forma, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, negaba que la formación conociese cualquier tipo de denuncia previa -en referencia a una acusación pública que se produjo contra él en junio de 2023-, pero no ha negado que otras formaciones pudiesen ser conocedoras de las mismas. Sumar pretende así desviar responsabilidades hacia Más Madrid para salvaguardar a Yolanda Díaz, a costa de colocar en el disparadero a Mónica García. «Cada organización que depure sus responsabilidades, nosotros asumimos el fallo en nuestros mecanismos de detección», asevera el también ministro de Cultura, quien al mismo tiempo ha confirmado que no van a llevar a cabo destituciones dentro de Sumar.

La estrategia desplegada por la cúpula de Sumar genera una marejada en la propia coalición. Los de Yolanda Díaz pretenden escudarse en una mala praxis de Más Madrid. Y el rifirrafe alcanza al propio Gobierno, porque es ahí donde comparten puestos Yolanda Díaz, Mónica García y Ernest Urtasun.

Coordinación en la dimisión

Urtasun ha reiterado este sábado que sólo supieron de las denuncias contra Errejón esta semana, que le pidieron explicaciones y que el ex portavoz parlamentario asumió los hechos. A su vez, ha destacado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, conversó con el ex diputado y le pidió que dimitiera de todos cargos, algo que también hizo la ejecutiva de Sumar y que se formalizó el jueves, dejando claro que Errejón ya no tiene ninguna vinculación con el partido.

Sumar ha reiterado de forma genérica que no tenían noticias de denuncias más allá de esta semana y ha defendido que con Más Madrid han actuado de forma coordinada, dado que ambos demandaron a Errejón su dimisión ante las informaciones anónimas publicadas en redes recientemente. «En las últimas horas hemos ido actuando de la mano, en paralelo, tratando de afrontar esta crisis sobre las decisiones que se han adoptado. Creo que Más Madrid hizo un comunicado ayer y es a Más Madrid quien le toca dar explicaciones», ha señalado Urtasun.