El Senado bloquea el Tratado de Amistad que permite al Gobierno francés participar en el Consejo de Ministros

Los votos en el Senado del PP, con mayoría absoluta en la Cámara, y Vox han servido para bloquear, por el momento, la ratificación definitiva del Tratado de Amistad con Francia suscrito por los Gobiernos de Francia y España y que permite al Ejecutivo galo, presidido por Emmanuel Macron, participar en el Consejo de Ministros español –y viceversa– con algún representante.

En un requerimiento, se solicita al Tribunal Constitucional que certifique si el apartado que prevé que un ministro francés pueda participar en el Consejo de Ministros es conforme con la Carta Magna.

La propuesta del PP ha salido adelante este jueves con 146 votos a favor, los correspondientes a los miembros de la formación popular y los de Vox, y 112 en contra, incluyendo los del PSOE. Por su parte, ha habido dos abstenciones en la votación, la de la senadora de UPN, María del Mar Caballero, y la del senador por El Hierro, Aniceto Armas.

Se trata de la segunda ocasión en la que el Senado de España pide la opinión del Constitucional respecto al Tratado de la Amistad, después de la de febrero de 2025. El Alto Tribunal se pronunció en diciembre del mismo año sobre esta primera cuestión, para inhibirse al considerar que no era necesaria su opinión. Argumentaron para ello que el Congreso de los Diputados había tumbado el texto y, por tanto, no podía ser ratificado.

El principal escollo del Tratado de Amistad entre Francia y España es el artículo 2.4 del mismo, en el que se prevé que un ministro pueda participar en el Consejo de Ministros del otro, al menos una vez cada tres meses y por rotación, algo que en el PP consideran que es contrario a la Constitución y por ello ya promovieron hace un año otro recurso ante el Tribunal Constitucional en este sentido.

Para solventar esta cuestión, que en última instancia motivó que fracasara la ratificación en 2025, los ministros de Exteriores de los dos países llegaron el pasado mes de abril a un acuerdo sobre cómo interpretar dicho artículo, acordando que la invitación será «para participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros en una reunión por separado» y no propiamente en el mismo.

La cláusula interpretativa

En su requerimiento, el Partido Popular sostiene que la «cláusula interpretativa» que se ha añadido «ni modifica la redacción del artículo 2.4, ni forma parte stricto sensu del texto del Tratado» por lo que, una vez aprobado, los dos gobiernos podrían adoptar una cláusula interpretativa en «distintos términos».

Además, según sostiene el PP, la «vaguedad» de la redacción de dicha cláusula, que no explica lo que significa «en los márgenes del Consejo» y «una reunión por separado», «no hace más que acrecentar las dudas ya existentes sobre la constitucionalidad» del citado artículo.

Por todo ello, plantean que el Pleno del Senado, como así ha ocurrido, requiera al Constitucional que «se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución» y el artículo 2.4 del Tratado de Amistad con Francia, acordando al mismo tiempo «suspender la tramitación de la autorización» del texto hasta que se pronuncie dicho tribunal.

Todo ello después de que el Congreso dio luz verde el pasado 18 de junio al Tratado de Amistad, remitido de urgencia de nuevo por el Gobierno en abril. Al igual que un año antes, PP y Vox votaron en contra del texto, pero Podemos y Junts cambiaron el sentido de su voto, pasando de la abstención al respaldo.