La crisis interna que la dimisión de Adriana Lastra ha provocado en el PSOE, con un comunicado sin los logos del partido que ni el propio Pedro Sánchez sabía que se iba a enviar en ese momento, ha obligado al secretario general a mover ficha rápido. Para irse de vacaciones sin las tensiones internas que puedan dinamitar la organización. Y para eso Sánchez está dispuesto a todo, incluso a saltarse los estatutos y mover los hilos del partido a su antojo. El secretario general ha convocado oficiosamente el Comité Federal para este sábado, 23 de julio, sin antes consultarlo con la Ejecutiva Federal.

Es la dirección que él preside, y de la que forman parte más de cuarenta personas, la que tiene competencias para convocar el máximo órgano de decisión entre congresos. Pero a Sánchez le da igual. El presidente ha decidido hacer público mediante una filtración a la Cadena Ser, como suele ser habitual, que convocaba a los miembros del Comité Federal para abordar la renovación interna que urge tras la salida de Lastra. Únicamente este órgano puede dar entrada a nuevas personas en la Ejecutiva.

Los estatutos que se renovaron en el 40 congreso de Valencia recogen que «las sesiones extraordinarias a iniciativa de la Comisión Ejecutiva Federal serán convocadas con cinco días naturales de antelación, a menos que la reunión tenga carácter inmediato por la urgencia del asunto». No se cumple ese plazo. Más teniendo en cuenta que la convocatoria oficial se hará el mismo sábado, minutos antes del inicio de ese Comité Federal, momento en el que Sánchez convocará a la Ejecutiva Federal para cumplir con el trámite legal.

Los movimientos de este martes por parte del presidente demuestran, además, que «no sabía nada de la salida de la vicesecretaria general». Aunque a lo largo del fin de semana hablaron los dos, Sánchez no tenía conocimiento alguno del comunicado del lunes. En esa comunicación de la ex vicesecretaria general, que Ferraz remitió a los medios en una carta sin ningún logo del Partido Socialista, Adriana Lastra dijo que le había comunicado la decisión «días antes» al líder del PSOE. No fue así. Sánchez ni tan siquiera sabía que estaba de baja cuando Lastra se ausentó del Debate del Estado de la Nación. Preguntó por ella y Santos Cerdán le explicó que estaba enferma.

En la reunión del sábado habrá cambios. Él mismo avanzó hace dos lunes, tras la última Ejecutiva -se suspendió la de esta semana-, que tenía pensado remodelar el equipo a los enemistados Adriana Lastra y Santos Cerdán. Se desconoce el calado de los mismos. Más aún tras la dimisión de la ex número dos. Se da por descontado que Felipe Sicilia dejará de ser portavoz de la dirección. Héctor Gómez también apunta a que abandonará sus responsabilidades en la portavocía del grupo parlamentario en el Congreso. Otros cargos de su máxima confianza que llevan años a su lado, como la directora de comunicación Maritxa Ruiz Mateos, también podrían caer.