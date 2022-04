El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha maniobrado junto a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, para que ERC y por primera vez Bildu entren en la Comisión de Secretos Oficiales de la Cámara, donde ofrece información reservada el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En representación de los proetarras estará su portavoz, Mertxe Aizpurua, que fue condenada por apología del terrorismo y que como editorialista de Egin señalaba objetivo de la organización terrorista ETA.

La artimaña verá la luz este jueves, con la elección por el Pleno de los nuevos integrantes de la Comisión de Gastos Reservados, que llevaba tres años sin actividad y que no se había constituido en las dos últimas legislaturas por la existencia de vetos cruzados entre los grupos. Sin embargo, ahora, en pleno chantaje de los separatistas -aliados de Bildu- para retirar su apoyo al Gobierno si no toma medidas ante el supuesto caso de espionaje Pegasus, la presidenta socialista del Congreso ha rebajado la mayoría necesaria de tres quintos a mayoría absoluta para la elección de los miembros de este órgano. Hasta la fecha, PP y Vox habían vetado a Bildu y ERC, mientras que el PSOE no estaba dispuesto a dejar fuera a sus socios de legislatura y también rechazaba la presencia del partido de Santiago Abascal.

Mertxe Aizpurua (Usúrbil, 1960), licenciada en Ciencias de la Información, fue directora del diario proetarra Gara entre 1999 hasta 2004. También ejerció como alcaldesa de Usúrbil (Guipúzcoa) por Bildu en la legislatura de 2011 a 2015. Además, llegó a ser presidenta de Udalbiltza, la ilegalizada red municipal del independentismo vasco.

Apología del terrorismo

Siendo directora técnica de la revista Punto y Hora de Euskal Herria fue condenada en 1984 por la Audiencia Nacional a un año de prisión, con suspensión de profesión durante el mismo tiempo, como autora de un delito de apología del terrorismo. El motivo fue la exaltación de ETA con la publicación en septiembre de 1983 de un editorial titulado «Por los gudaris (soldados vascos) de ayer y de hoy» y una entrevista con el hermano de un etarra fallecido mientras manipulaba un artefacto explosivo en la localidad navarra de Tafalla.

Tras la condena, Aizpurua pasó a trabajar en Egin, el diario batasuno clausurado por la Audiencia Nacional en 1998. En esta etapa como editorialista, señalaba en sus páginas a los objetivos de ETA, como le recordó en más de una ocasión el ex líder del PP Pablo Casado. «Aizpurua hoy ha señalado a una magistrada; en eso es experta, como nos señalaba a nosotros siendo editorialista de Egin», afirmó en un debate parlamentario en 2020 para reprochar a Pedro Sánchez el trato condescendiente y amistoso que dispensa a la dirigente proetarra. Ahora, el jefe del Ejecutivo ha ido un paso más allá en su afán de permanecer en el poder a costa de degradar las instituciones y humillar a las víctimas del terrorismo.