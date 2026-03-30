Sale en libertad Ángel Tellería Uriarte, el etarra que mató a la primera mujer policía

Ángel María Tellería Uriarte, el etarra condenado por llevar a cabo el primer atentado mortal contra una mujer policía en 1981, ha sido puesto en libertad este lunes tras ocho años en prisión gracias al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, un mecanismo que permite flexibilizar las condiciones del segundo grado.

En la práctica, esta medida implantada por el Gobierno Vasco permite al interno salir de prisión durante el día para realizar actividades vinculadas a su reinserción, como tratamientos, programas o seguimiento asistencial.

Tellería fue miembro de ETA desde la década de 1970 y formó parte de distintos comandos de la organización en una de sus etapas más violentas. A lo largo de su trayectoria participó en diversos atentados, algunos de ellos con múltiples víctimas.

Entre sus crímenes más atroces, figura el mencionado asesinato de María Josefa García Sánchez, inspectora de Policía Nacional. Este atentado tuvo un fuerte impacto simbólico, al tratarse de la primera mujer policía asesinada por ETA.

Durante años, Tellería permaneció huido de la justicia, refugiándose en países como Francia y posteriormente México, donde logró evitar su detención durante décadas. Finalmente, fue arrestado en 2017 en territorio mexicano y extraditado a España, siendo condenado en 2018 a 42 años de cárcel.

Tal y como ha adelantado El Correo, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, dirigido por la socialista María Jesús San José, ha considerado que Tellería Uriarte necesita continuar «un tratamiento asistencial» fuera del centro penitenciario alavés, por lo que no abandonará el segundo grado, por lo que deberá retornar cada tarde-noche a su celda en un módulo de respeto.

Misma medida para otros etarras

El artículo 100.2 ya se ha usado previamente con otros etarras, como el sanguinario Txeroki o la jefa de ETA Soledad Iparraguirre, alias Anboto. Ambos abandonan la prisión de Martutene de lunes a viernes para trabajar o hacer tareas de voluntariado. Esta sucesión de salidas de presos terroristas ha generado incredulidad y enfado, a partes iguales, en especial en las asociaciones de víctimas.

También se han beneficiado de este recurso penitenciario los etarras Asier Arzalluz, asesino del periodista José Luis López de Lacalle, y Jon Bienzobas, alias Karaka, asesino del catedrático y jurista Francisco Tomás y Valiente.