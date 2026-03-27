El nº 2 de la ‘Gürtel’ sale de prisión tras cumplir cuatro veces más pena de cárcel que la jefa de ETA Anboto

Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, ha sido puesto en libertad este viernes después de pasar 12 años en prisión, los tres últimos en semilibertad, de un total de 70 a los que fue condenado. Su excarcelación se produce la misma semana en la que la jefa de ETA María Soledad Iparraguirre Anboto ha dejado la cárcel (sólo regresará a prisión para dormir) tras ser condenada a 700 años de prisión y cumplir de forma efectiva sólo seis en España y 20 en Francia.

La terrorista, condenada y aún investigada por varios asesinatos, ha pasado apenas 26 años en prisión, 20 de ellos en una cárcel de Francia, de una pena de 700 años. Anboto, vinculada a 14 asesinatos, ha cumplido un 3,7% de su condena, mientras que Pablo Crespo ha pasado en prisión un 13% de los 70 años a los que fue condenado, casi 4 veces más que la dirigente de ETA. Además, el número dos de la trama Gürtel ha colaborado con la justicia durante años.

El juez José Luis Castro ha justificado su decisión en «la antigüedad de los hechos delictivos» y «el escaso riesgo de reincidencia» de Crespo, según señala El País, que ha adelantado la noticia. El auto también señala que Crespo, quien fue secretario de Organización del PP de Galicia, ha tenido una «conducta normalizada» durante su tiempo en prisión, que ha hecho un «buen uso del régimen abierto» y que está «haciendo frente a los pagos de la responsabilidad civil» a los que fue condenado. El juez también señala que Crespo cuenta «con apoyo familiar vinculante y positivo» para asegurar su reinserción.

Crespo fue condenado por la trama Gürtel, desmantelada en 2009, a penas que suman más de 70 años de cárcel. Aun así, la Audiencia Nacional fijó 18 años como el tiempo máximo a cumplir de pena. En cualquier caso, la libertad condicional no implica que sea libre. Crespo tendrá que cumplir aún una serie de obligaciones hasta 2031, cuando se daría la condena por cumplida.

Fijar un domicilio y comunicar cualquier cambio, mantener su actividad laboral y continuar pagando las responsabilidades civiles por las que fue condenado son algunas de las condiciones que tendrá que cumplir.