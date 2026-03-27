Sánchez acuerda con Pradales que el País Vasco gestione los aeropuertos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián

Los gobiernos central y vasco han cerrado un acuerdo para transferir al País Vasco siete nuevas competencias. Entre ellas destaca la que permitirá al Ejecutivo autonómico implicarse en la gestión de los tres aeropuertos del territorio.

El anuncio lo ha realizado el lehendakari, Imanol Pradales, tras su reunión este viernes en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ambos han encabezado posteriormente la tercera reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-País Vasco.

En ese encuentro se ha pactado la creación de un órgano bilateral que permitirá al Gobierno Vasco «influir en las inversiones y en los planes» de los aeropuertos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián, así como «mejorar la conectividad y el servicio» de estas infraestructuras.

Pradales y el traslado del ‘Guernica’

Por otro lado, Pradales ha defendido en Madrid el traslado temporal a País Vasco del Guernica de Picasso. Según ha señalado, se trataría de un gesto de memoria histórica y «reparación simbólica» hacia el pueblo vasco, además de «un mensaje al mundo» sobre «lo que supone una guerra y la atrocidad que deriva de las dictaduras».

Durante su comparecencia tras el encuentro con Sánchez, el lehendakari se ha referido a la solicitud del Gobierno Vasco para que la obra se exponga en el museo Guggenheim de Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027.

El Ejecutivo autonómico pretende contar con el cuadro en el contexto del 90 aniversario del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika. En este sentido, Pradales considera que su traslado en estas fechas sería «una fórmula de reparación y memoria histórica» y también «un reconocimiento en este momento geopolítico de lo que supone una guerra y la atrocidad que deriva de las dictaduras».

Asimismo, ha explicado que la vicelehendakari y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, se reunió el pasado martes con el ministro Ernest Urtasun para solicitar un análisis sobre las posibilidades técnicas y los costes de un traslado provisional del Guernica a Euskadi.