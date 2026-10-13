El Rey denuncia en Ceuta la «violación» de la frontera y avisa a Rabat: «Nuestra soberanía e integridad no son negociables»

El rey Felipe VI ha denunciado la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de forma irregular desde Marruecos, el pasado 31 de julio, la que ha calificado como una «violación de nuestra frontera» por una inmensa multitud de personas y ha advertido que «la soberanía y la integridad territorial de nuestro país no son negociables: son indiscutibles». Felipe VI ha reiterado: «Ceuta es España».

El monarca ha cerrado su jornada de visita a Ceuta con un encuentro con varios centenares de representantes de la sociedad de Ceuta, ante los que ha pronunciado un discurso en el que ha añadido que, ante cualquier riesgo que corran nuestra integridad y nuestra soberanía, «nuestra obligación es su defensa y preservación».

Felipe VI, acompañado por la reina Letizia a lo largo de toda la jornada, se ha referido a Ceuta, que ha insistido «es España» y «es parte de la Unión Europea (UE)», por lo que, según ha dicho, cualquier amenaza a su frontera «es una amenaza a la UE».

El monarca ha querido, por otra parte, dejar claro que es voluntad y responsabilidad de nuestro país y de la UE «mantener una buena relación de vecindad con el Reino de Marruecos; de provecho y progreso para ambos lados de la frontera». Y ha añadido que «esa relación ha de estar basada y sostenida siempre en la confianza y el respeto mutuos, y con el objetivo de promover la estabilidad, la paz y la seguridad regionales».

En el Parador de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ante varios centenares de asistentes, Felipe VI ha expresado «nuestro dolor por todas las personas que fallecieron trágica y absurdamente aquellos días, a las que hemos rendido hoy tributo y que aquí han sido tratadas en todo momento con el respeto y la dignidad debidos».

El monarca ha querido hacer llegar su pésame y el de la reina Letizia a las familias y seres queridos de los fallecidos, allá donde se encuentren». Previamente, ha dedicado sus palabras a los ciudadanos de Ceuta, a quienes ha asegurado que es muy consciente de la situación que atraviesan y les ha transmitido su ánimo y agradecimiento, porque «nos seguís dando −a todos− un gran ejemplo de civismo y tenacidad».