La prensa marroquí califica la visita de los Reyes a Ceuta de «provocación» y «alta tensión diplomática»

Una visita «rarísima» y de «alta tensión diplomática». Es la lectura que Le360, el medio de comunicación marroquí más próximo al entorno de Mohamed VI, hace de la primera visita de los Reyes de España a Ceuta desde que Juan Carlos I estuvo allí en 2007. Aquel viaje real, recuerda, desencadenó una crisis con Marruecos que llevó a Rabat a llamar a consultas a su embajador en Madrid. Le360 presenta la multitudinaria presencia del Rey Felipe VI y la Reina Letizia hoy en Ceuta y mañana en Melilla como «una visita diplomáticamente muy sensible», y asegura que pondrá a prueba las relaciones con Marruecos», cuyo rey Mohamed VI defendió el viernes la «asociación con España», pero que hoy se enfrenta a «desafíos mayores».

El silencio oficial contrasta con el tono reivindicativo por su supuesta soberanía sobre Ceuta que los medios marroquíes hacen del viaje de Felipe VI y Letizia, en el que han tenido un apotéosico recibimiento por parte de toda la ciudad, que se ha echado literalmente a las calles para agradecerles su presencia. El periódico digital Akhabarona califica su visita a la ciudad autónoma como un «espectáculo real» que «no cambiará nada de la realidad» porque «en esencia, la visita es sólo una imagen», puesto que «la realidad es marroquí y esta visita es sólo un protocolo pasajero».

Akhabarona lo interpreta con frialdad al referirse a un acto de «consumo electoral» pero no duda en calificar de «provocación» la presencia de los Reyes en la ciudad que denominan como «Sebta ocupada» después de la crisis migratoria desatada el 30 de julio con la invasión de más de 80.000 inmigrantes ilegales. Y añade en referencia a Margarita Robles que «la ministra de Defensa española provoca a Marruecos con nuevas declaraciones antes de la visita del Rey Felipe a los dos enclaves ocupados».

Por su parte, el medio Le12 destaca que Felipe VI «será el primer jefe de Estado que pasa la noche en Ceuta en más de 100 años» y cuenta que Pedro Sánchez intentó disuadir al Rey de realizar esta visita «en repetidas ocasiones, pero fracasó». Además interpreta que este viaje podría favorecer «una campaña electoral anticipada» de la derecha.

Hespress es otro medio que interpreta la masiva bienvenida a los monarcas españoles como «claros mensajes políticos de la adhesión de Madrid a su soberanía sobre este enclave marroquí ocupado». También incide en que «la monarquía y el gobierno español están interesados en recalcar su soberanía sobre las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla en cada ocasión». Y contextualiza la visita así: «El viaje llega menos de tres meses después de que decenas de miles de personas cruzaran desde Marruecos hacia Ceuta durante la crisis migratoria de finales de julio, presionando de forma inusual a la ciudad y tensando las relaciones a ambos lados de la frontera».

En cuanto al periódico marroquí H-News, asegura que «Ceuta recibe a Felipe VI entre acusaciones y divisiones sociales», señalando que el viaje presenta «dimensiones que trascienden el carácter protocolario» y plantea la necesidad de «revisar» la cooperación migratoria con España.