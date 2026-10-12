Robles elogia el «trabajo impecable» en el exterior de las Fuerzas Armadas y defiende la «españolidad de Ceuta»

La ministra de Defensa, Margarita Robles, elogia la labor exterior de las Fuerzas Armadas y defiende la «españolidad de Ceuta» este domingo durante una videoconferencia con motivo de la celebración del Día de la Fiesta Nacional con los contingentes de las misiones en el exterior y los destinados en Ceuta.

Robles ha resaltado durante su discurso la «labor impecable» de los efectivos militares destinados en las misiones de la OTAN, a la cual ha agregado que realizan un trabajo en la defensa de «la paz, la seguridad y la libertad». En esta ocasión, la reunión ha contado con la presencia de la Comandancia General de Ceuta, a quien la ministra ha dedicado unas palabras por defender la «españolidad de la Ciudad Autónoma».

La ministra ha expresado que está muy orgullosa de la «labor callada» que realizan los efectivos militares en Ceuta. Además, ha denunciado que los militares desplegados en la Ciudad Autónoma han sufrido alguna crítica «injusta». Posteriormente, ha asegurado que el trabajo que realizan es «muy difícil» y que lo están haciendo con el cumplimiento «absoluto de la legalidad, en unas condiciones que no son fáciles».

Como ya lo había hecho en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Robles una vez más ha defendido la «españolidad» de las Ciudades Atónomas: «Nadie puede tener ninguna duda de que tanto Ceuta como Melilla son España, españolísimas, y la mejor representación de este gran país que es España».

En la actualidad, España tiene tropas desplegadas en Ucrania, Rumanía, Líbano, Somalia, países bálticos e Irak. La ministra ha reconocido la dificultad de las misiones, poniendo en contexto los movimientos geopolíticos, y ha asegurado que «han vivido momentos complicados, pero España se ha convertido en un punto de referencia importante».

La ministra ha remarcado que España es un socio de la OTAN fiable y responsable y ha concluido el tradicional mensaje a los efectivos militares, recordándoles que deben sentirse orgullosos de representar a España en otros países, sino también a la Unión Europea.