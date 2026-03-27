Rectificación del Gobierno de Cantabria

En relación con el artículo publicado el día 19 de marzo de 2026 bajo el titular “El Gobierno de Cantabria compró un casoplón por 625.000 euros para alojar a los menas que hoy aterrorizan Castro Urdiales”, el GOBIERNO DE CANTABRIA ejercita su derecho de rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/84 de 26 de marzo, y desea poner de manifiesto lo siguiente:

«EI inmueble adquirido por el Gobierno de Cantabria para ser destinado a centro de menores en el término municipal de Castro Urdiales, ha sido adquirido por un precio que responde al solicitado por los vendedores en 2026 y que resulta ajustado a los precios de mercado para inmuebles de características similares, según tasación efectuada por personal técnico del Gobierno de Cantabria. En consecuencia, es falso que la operación de compraventa referida dejase una diferencia inexplicable de 200.000 euros.»