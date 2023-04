Rajoy pide «normalizar» las visitas del emérito y no ve «razón» para «montar el espectáculo» cada vez

Mariano Rajoy respalda al rey emérito Juan Carlos I en sus regresos esporádicos a España. El expresidente del Gobierno ha abogado este sábado por «normalizar» las visitas del antiguo monarca porque, a su entender, «no hay ninguna razón» para que, en cada visita a la península, «alguien se empeñe en montar el espectáculo». «Es una señal de normalidad, creo que es bueno para Sangenjo y no hay ninguna razón para que siempre que venga alguien se empeñe en montar el espectáculo», ha expuesto el dirigente popular en una caminata por esa localidad gallega con el alcalde y candidato popular para los comicios del 28 de mayo, Telmo Martín.

Rajoy, que se ha reivindicado como vecino de Sangenjo antes de su paseo por la nueva senda del río Pintillón, en la parroquia de Dorrón, ha coincidido con el alcalde local en que las visitas de Juan Carlos I son favorables para este municipio gallego y han de entrar «en la normalidad». «Creo que esto hay que empezar a normalizarlo», ha indicado el ex jefe del Ejecutivo. Ha aplaudido a Juan Carlos I como «una gran figura de la historia del siglo XX».

«Ha capitaneado probablemente el acontecimiento político más importante que se produjo en España, que fue la transición del régimen anterior a uno nuevo, promovió una Constitución y bajo su mandato España entró a la Unión Europea, en el euro. Es una gestión que está ahí», ha valorado, como recoge EP.

Tras esta idea, Rajoy ha remarcado en que lo que a él le gustaría es que las visitas se «normalizasen» y no se viese cada regreso del rey emérito como «una cosa rara». «Él viene aquí, viene a una regata, lleva regateando toda su vida. No ha hecho nada y yo, la verdad, como vecino que soy (de Sangenjo), porque lo soy, porque mi casa está aquí, pues estoy muy contento. Ya sé que hay gente que dirá lo que le apetezca, pero comprenderá usted que a estas alturas de la vida me trae completamente sin cuidado», ha trasladado a la prensa. A continuación, ha subrayado que, bajo su punto de vista, no solo es «bueno» para Sangenjo que Juan Carlos I recale en la localidad pontevedresa, sino que es «una señal de normalidad».

Reunión

Sobre una posible reunión de él con el emérito, ha avanzado que no tiene ninguno previsto. «Vamos a dar normalidad a esto, yo vengo aquí a un acto. Me gustan mucho las caminatas», ha zanjado Rajoy, antes de bromear con que Martín tendrá que «competir» ahora, con esta nueva senda fluvial de 3,6 kilómetros, con otras «rutas muy bonitas» que hay en Galicia.

Rajoy en la caminata.

Por su parte, el alcalde de la localidad pontevedresa ha insistido en lo que viene diciendo: Juan Carlos I visita la localidad «como una persona más» y todas ellas, ha enfatizado, con independencia del ámbito que procedan, ya sea del «mundo de los negocios», la política o la cultura, serán bien recibidas. «Estamos encantados de recibir aquí a personas todos los días. El rey Juan Cargos es una persona más», ha manifestado para comentar que, en su caso, tampoco tiene prevista una entrevista con el emérito.

«No puedo tenerlo con todas las personas. Estoy aquí con el presidente Rajoy y magníficamente acompañado por los compañeros de la lista. Vamos a dar una vuelta por la senda, que es lo importante en el día de hoy», ha finalizado.