El 12 de noviembre, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron al Ministerio de Igualdad para reclamar la documentación del contrato de las pulseras antimaltrato. La petición partió de la Fiscalía Europea, que investiga desde 2025 si hubo fraude en el uso de fondos comunitarios destinados a comprar los dispositivos que permiten vigilar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento. Los agentes también solicitaron documentación al Tribunal de Cuentas.

El contrato que reclamó la UCO se adjudicó en 2023, cuando Irene Montero dirigía el Ministerio de Igualdad. En noviembre de aquel año, dos empresas asumieron el servicio que hasta entonces prestaba otra compañía. El cambio de adjudicatario obligó a trasladar los datos de un sistema a otro. Fue en ese traspaso donde surgieron problemas para recuperar información que después necesitarían los juzgados.

Las consecuencias llegaron a los tribunales. Los registros de las pulseras permiten comprobar si un agresor se acercó a una víctima pese a tenerlo prohibido por un juez. En septiembre de 2025, la Fiscalía General del Estado alertó de que los fallos habían dificultado la prueba en causas por quebrantamiento de órdenes de alejamiento y que se habían producido absoluciones. El Congreso aprobó una iniciativa que reclamaba una auditoría urgente del sistema y el cese de la ministra Ana Redondo, sucesora de Montero.

Con esa advertencia ya sobre la mesa, Igualdad formalizó el 8 de abril de 2026 una prórroga del contrato por un máximo de cuatro meses y un importe de hasta 4,9 millones de euros. La extensión supuso, además, la compra de 1.516 dispositivos adicionales por otros 1,3 millones.

Cuando la UCO acudió al Ministerio en noviembre, Redondo se comprometió a entregar la documentación y defendió la gestión del dinero europeo. «Me consta que se han invertido correctamente», afirmó sobre los fondos. Su departamento precisó que los agentes habían acudido a solicitar el expediente del contrato de 2023. El destino de ese dinero es lo que trata de esclarecer la oficina de la Fiscalía Europea en Madrid.