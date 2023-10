¿Por qué se convoca la manifestación del 8 de octubre contra la amnistía en Barcelona?

El domingo 8 de octubre tendrá lugar en Barcelona una manifestación contra la amnistía a los golpistas condenados por el 1-O que los partidos separatistas le piden a Pedro Sánchez para facilitar su investidura y así poder seguir en el poder.

Esta movilización ha sido convocada por Sociedad Civil Catalana. Decenas de entidades constitucionalistas han dado su apoyo a esta concentración. Varios dirigentes del PP y de Vox han confirmado también su asitencia. «No en mi nombre. Ni amnistía ni autodeterminación», es el lema escogido para esta manifestación.

Cuándo es la manifestación contra la amnistía

La manifestación en Barcelona contra la amnistía tendrá lugar este domingo, 8 de octubre. Comenzará a las 12:00 horas en la confluencia del Paseo de Gracia con la calle Provenza y concluirá en la Gran Vía de las Cortes Catalanas.

En esta movilización protagonizarán un discurso los siguientes ponentes: la presidenta de Sociedad Civil Catalana, Elda Mata, su vicepresidente, Álex Ramos, el ex alcaldesa socialista de La Coruña, Francisco Vázquez, y la catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, Teresa Freixes.

Quién la convoca

La manifestación contra la amnistía en Barcelona fue convocada el pasado 12 de septiembre por Sociedad Civil Catalana, una de las entidades constitucionalistas que más ha destacado en los últimos años para hacer frente al discurso separatista y al desafío secesionista impulsado por ERC, Junts y la CUP.

Sociedad Civil Catalana ya se movilizó en 2017 participando en una manifestación multitudinaria que tuvo lugar en la Ciudad Condal como respuesta al referéndum ilegal del 1-O.

«Hace sólo seis años Sociedad Civil Catalana tuvo que convocar la primera manifestación masivamente apoyada por la ciudadanía para frenar el golpe de un régimen separatista que quiso romper España y destruir Cataluña. El 8 de octubre de 2017 los catalanes defendimos nuestra españolidad desde Cataluña y mostramos nuestra lealtad a las instituciones del Estado», recuerda la asociación constitucionalista.

Qué se pide en la manifestación de Barcelona hoy

El objetivo principal de la manifestación en Barcelona convocada por Sociedad Civil Catalana es protestar contra la amnistía a los golpistas condenados por el 1-O que ERC y Junts le piden a Pedro Sánchez para ser investido. «No en mi nombre. Ni amnistía ni autodeterminación», es el lema escogido para esta movilización.

La entidad convocante lamenta que «en los últimos años, los separatistas se han jactado de que lo volverán a hacer». «Sus envites han conseguido la impunidad y minar la fuerza del Estado y su credibilidad», apostilla. «El mensaje del 8 de octubre de 2017 fue alto y claro. Los catalanes defendimos nuestra españolidad desde Cataluña, nuestros derechos, la libertad frente a la deslealtad y la muerte civil. Deberíamos haber aprendido algo de la firme respuesta ciudadana en aquella y en las siguientes manifestaciones, también en 2019. Es obvio que no lo hemos hecho. No hemos sabido o querido aprender de aquellos gravísimos sucesos. Los secesionistas sí aprendieron que no valía la pena arrepentirse; podían incluso jactarse de que lo volverían a hacer. Sus envites han conseguido la impunidad y minar la fuerza del Estado y su credibilidad», lamenta.

«El próximo domingo 8 de octubre te convocamos a una gran manifestación unitaria y cívica en el centro de Barcelona para poner freno a la sinrazón y evitar que quienes odian a España sean decisivos en la gobernabilidad de la Nación. Digámoslo alto y claro: no en mi nombre. Ni amnistía, ni autodeterminación», señala Sociedad Civil Catalana para pedir la participación en esta manifestación.