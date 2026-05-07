Los procuradores celebran el avance de la pasarela al RETA en el Congreso: «Es de justicia»

El Consejo General de Procuradores de España (CGPE) ha celebrado que la enmienda transaccional para regular una pasarela al RETA de procuradores mutualistas haya avanzado en el Congreso sin votos en contra, lo que permite que la negociación continúe en el seno de la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El CGPE ha agradecido a todos los grupos parlamentarios su responsabilidad y que hayan atendido las demandas del colectivo, aunque ha advertido que esta unidad política carecerá de sentido si no se traduce en una aprobación urgente, efectiva y justa. En este sentido, el Consejo ha subrayado que el texto actual de la enmienda debe mejorarse necesariamente en la próxima Comisión de Justicia del 20 de mayo.

«Es de justicia que los partidos políticos se pongan de acuerdo para legislar pensando en todos los mutualistas de España. Las procuradoras y procuradores, autónomos y mutualistas alternativos y complementarios, merecemos una jubilación digna», ha señalado el presidente del CGPE, Alberto García Barrenechea.

El Consejo ha recordado además que el Estado se ha ahorrado cientos de millones de euros durante años gracias a los pensionistas de las mutualidades profesionales, en prestaciones como la orfandad, la viudedad, la incapacidad o la enfermedad, que actualmente no se computan para acceder a las pensiones de la Seguridad Social.