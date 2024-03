El PP busca blindar la proposición de ley de la ELA ninguneada por el PSOE

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este martes que el PP llevará al próximo Pleno del Congreso de los Diputados la proposición de ley de la ELA que busca blindar por ley la ayuda para los afectados por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Alberto Núñez Feijóo ha destacado que «los pacientes y sus familias lo llevan años reclamando» y que «los españoles merecen una política mejor y no desayunar cada día con corruptelas, ineptitudes e insensibilidad», en referencia a los escándalos por corrupción del PSOE.

Ya en octubre de 2023, el Partido Popular ya instado a Pedro Sánchez a retomar la tramitación de la ley ELA, que había sido aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, se quedó sin tramitar tras la convocatoria anticipada de elecciones para el 23 de julio.

En el pasado, Pedro Sánchez ha dejado de lado a los enfermos de ELA. O bien por retrasos en la tramitación de la ley, como se cita anteriormente, o bien por negarles espacio en los presupuestos. En noviembre de 2023, el Gobierno de Pedro Sánchez respondió a Vox en el Congreso de los Diputados que la proposición de ley para aflojar la presión fiscal a unos 66.000 enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) no iba a salir adelante. Entonces, el Gobierno aseguró que tendría un coste inasumible para las arcas del Estado: 38 millones de euros, un millón menos de lo que los Presupuestos Generales del Estado consignan en ayudas a la producción de cine en lenguas cooficiales como el catalán, el vasco o el gallego.

El @ppopular va a llevar al próximo Pleno del @Congreso_Es la proposición de Ley de la #ELA, que los pacientes y sus familias llevan años reclamando. Los españoles merecen una política mejor y no desayunar cada día con corruptelas, ineptitudes e insensibilidad. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) March 5, 2024

Precisamente hace pocos días, el ex entrenador de fútbol y enfermo de ELA, Juan Carlos Unzué, criticó a los diputados del Congreso al asentarse de las jornadas en las que exigía una regulación que garantizase una vida digna a las personas con ELA. «He contado cinco», destacó el ex entrenador en referencia a los diputados que asistieron aquel día.

«El resto tendrá algo muy importante que hacer porque al final hemos venido a vuestra casa», destacó en una polémica que no terminó aquel día, ya que continuó después con el menosprecio de la socialista Alegría Alonso que contestó a su discurso con este comentario: «El ex futbolista no se acostumbra a no estar en un estadio lleno de seguidores», contestó a la dura crítica del que fuera portero de Barcelona u Osasuna, por la presencia únicamente de cinco de los 350 diputados en las jornadas organizadas en la Sala Constitucional de la Cámara Baja por el Consorcio Nacional de Entidades de ELA.

Esta ley de la ELA que quiere sacar adelante el PP protegería de forma legislativa a los afectados por la enfermedad neuromuscular que afecta a 4.000 personas en España. El Partido Popular, por su parte, defiende que la declaración de dependencia se realice con el diagnóstico de la enfermedad para «agilizar así las prestaciones, servicios y recursos» y que se garantice «atención integral a estos pacientes».

Entre sus medidas, el PP ha asegurado en reiteradas ocasiones que apuestan por la creación de un centro nacional de investigación de la ELA y por la consideración de los pacientes como «personas consumidoras vulnerables». Además, la bancada popular apuesta por el establecimiento de un bono social eléctrico que sirva de ayuda en las fases finales de la enfermedad, o el servicio de fisioterapia y atención especializada las 24 horas.