El avión-patera que llegó el martes por la noche al aeropuerto de Barcelona ha puesto de manifiesto un efecto colateral, inadvertido hasta ahora, de la derogación del delito de sedición aprobada ad hoc por Pedro Sánchez, por razones políticas, para los golpistas del 1-O en Cataluña. La Policía advierte que las mafias de la inmigración ilegal lo van a usar para incrementar las llegadas de inmigrantes a nuestro país en aviones-patera, que son forzados a aterrizar en España por falsas emergencias médicas.

Serafín Giraldo, inspector de Policía y portavoz de H50, ha explicado en La Antorcha de OKDIARIO que, a partir de ahora, a quienes lleguen por este método y consigan huir no se les podrá aplicar, una vez detenidos, el delito de sedición contemplado en la ley vigente de 1964 para estos casos. Tan sólo el de desórdenes públicos. De hecho, en el caso de Barcelona es lo que ya ha hecho la Guardia Civil con la mujer que simuló estar de parto para conseguir que el avión tomara tierra en España.

Giraldo recuerda que los 22 inmigrantes que consiguieron colarse en España hace un año haciendo aterrizar un avión en el aeropuerto de Palma y huyendo a la carrera fueron acusados formalmente de sedición por el Juzgado de Isnstrucción número 6 de Palma y, a la espera del juicio, afrontan penas de más de 10 años de cárcel cada uno. Pero, de hecho, sus abogados ya están preparando los escritos para pedir su inmediata libertad en cuanto las Cortes aprueben la desaparición de la sedición. Es el mismo caso que la ley del sólo sí es sí: una norma nueva que beneficia al reo.

La Fiscalía avaló la tesis del instructor de Palma de acusarles de sedición por la gravedad que supone desviar un avión comercial y forzar un aterrizaje de emergencia mediante un plan preconcebido a través de una falsa urgencia médica. Lo mismo que lo ocurrido esta semana en Barcelona con un vuelo que, como aquel de 2021, iba de Casablanca (Marruecos) a Estambul (Turquía).

La Ley 209/1964, de 24 de diciembre, Penal y Procesal de la Navegación Aérea tipifica en el Capítulo II, sección primera, los delitos contra el tráfico aéreo y establece concretamente quienes serán «reos de sedición». En su artículo 21 deja claro que, en este caso, «se impondrá la pena de prisión menor a prisión mayor (…) si el hecho se comete con la intención de interrumpir la navegación o de variar la ruta». Es decir, hasta 12 años de cárcel puede llegar la condena.

Serafín Giraldo no tiene dudas: «Es evidente. Habrá efecto llamada con la supresión de la sedición si entrar en España ilegalmente ahora en un avión-patera queda reducido a desórdenes públicos». «De hecho -apunta- la Guardia Civil parece adelantarse a lo que va a pasar y a los de Barcelona ya les acusa sólo de desórdenes públicos».

Para Giraldo, «si en el país de destino, en España, los políticos cambian las leyes, las mafias lo van a utilizar para vender a los inmigrantes que ya no se arriesgan a 10 años de cárcel, sino a dos o tres como mucho». «Es lógico -señala- que las mafias les digan que ya no se preocupen porque si viajan en avión-patera ya no será un delito grave. La gente se animará a intentarlo y, además, supone un negocio mayor para las mafias».

Evidentemente, el coste del viaje que el inmigrante tendrá que pagar a la mafia será mayor, pero el riesgo no es el mismo que el de lanzarte al mar en una patera. Serafín Giraldo cree que «va a haber una inmigración de Business y en avión para inmigrantes que puedan pagar el billete y otra inmigración de patera con todas esas penalidades con las que llegan por mar».

Por cierto. Cosas del destino para Pedro Sánchez, su mujer Begoña Gómez y la información que le robaron del móvil al presidente aún no sabemos quién, pero todos suponemos que Marruecos. La compañía aérea turca usada para este avión-patera aterrizado el pasado martes en Barcelona lleno de inmigrantes ilegales se llama (no se lo pierdan) ‘Pegasus’ Airlines.