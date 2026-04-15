Podemos obliga a hacer un «curso de capacitación» a sus militantes vinculados con la regularización masiva

Podemos ha escrito una carta a sus inscritos en la que informa que es obligatorio hacer «un curso de capacitación para el Proceso de Regularización» a todos aquellos militantes de la formación de extrema izquierda que vayan a trabajar en sedes, barrios y municipios con «las personas que lo necesiten».

Un correo electrónico a los inscritos informa de que el «curso de capacitación» será «el próximo viernes 17 de abril a las 19:30 h en la Sede de Podemos Fuencarral-El Pardo (Calle La Bañeza, 16)». «Esta formación es obligatoria para los y las militantes que se han comprometido a abrir sus locales y prestar este servicio en sus barrios y municipios», sostiene la nota de Podemos.

Podemos sostiene en el correo que «hemos estado esperando a la publicación en el BOE del Proceso de Regularización para poder confirmar la apertura de nuestros locales donde proporcionaremos el asesoramiento necesario a todas las personas que necesiten realizar este trámite y que así nos lo soliciten».

«Dado que ya ha sido publicado en el BOE, con fecha 15 de abril, podemos empezar esta ilusionante iniciativa en la que participaremos y colaboraremos gran parte de la militancia comprometida de Podemos», añade Podemos en su nota sobre la tramitación de la regularización masiva y el curso obligatorio», finaliza.