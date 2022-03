La cacicada que pretendía hacer Pedro Sánchez con un cambio en la Ley del Estatuto Fiscal, que le permitiera ascender a la máxima categoría de la carrera fiscal a Dolores Delgado cuando cese como responsable de la Fiscalía General del Estado, está abocada al fracaso. Sus socios de Podemos no la apoyarán, abriendo una nueva grieta en la coalición, enfadados por no conocer este movimiento a escondidas y por la defensa que hizo del mismo la ministra de Justicia, Pilar Llop, diciendo que era por «regeneración democrática».

El PSOE ha propuesto, a través de una enmienda a la Ley Concursal, modificar el apartado seis del artículo 31 que dice así: «Si el nombramiento de fiscal general recayese sobre un miembro de la carrera fiscal, quedará en situación de servicios especiales», añadiendo que “adquirirá la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez se produzca el cese”. Eso le hubiese permitido a Dolores Delgado, tras el cese, convertirse en fiscal de Sala del Tribunal Supremo. Los fiscales lo consideran «un disparate».

El portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, manifestaba este jueves que «no estábamos informados” del cambio que el grupo parlamentario socialista había colado en la Ley Concursal. En consecuencia, y por el enfado con la deslealtad del PSOE, los morados aseguran que “no la vamos a apoyar”. Lo que dejará a los de Pedro Sánchez prácticamente solos en el Congreso, a la esperasde lo que hagan los grupos minoritarios. Únicamente el PP podría salvar esta votación, aunque no parece dispuesto a ello.

Echenique asegura que se trata de “un movimiento extraño”. Y el portavoz podemita va más allá en sus críticas, señalando directamente a la ministra de Justicia, Pilar Llop. Dice el diputado que no entiende “la defensa” que hizo tras publicarse la noticia en OKDIARIO de este cambio legal que aseguraría un futuro hasta que decida jubilarse a la actual Fiscal General del Estado.

Un nombramiento polémico

El nombramiento de Dolores Delgado como máxima responsable del Ministerio Público ha estado acompañado de polémica desde el minuto uno. La proposición de su nombre cogió por sorpresa también a Podemos, y no gustó, aunque acabó tragando. Tampoco agradó en el Poder Judicial. Por primera vez en España, una persona pasaba de ocupar el Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado, que tiene en sus manos actuar o no contra causas que afectan al mismo Gobierno del que formaba parte. No ayudaron las declaraciones de Pedro Sánchez en Radio Nacional de España recordado que “¿de quién depende la fiscalía? Pues eso”.