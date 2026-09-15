Pablo Fernández será el candidato de Podemos para competir con Almeida por la Alcaldía de Madrid
Pablo Fernández hará ticket electoral con Ione Belarra en los próximos comicios madrileños
Podemos es la actual fuerza extraparlamentaria quedándose en el 4,7 y casi 4,9% del voto
El coportavoz estatal y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha anunciado que se someterá a las primarias de su partido para ser el candidato de la formación morada y competir con José Luis Martínez-Almeida por la Alcaldía de Madrid. El ex procurador en las Cortes de Castilla y León se presenta en las listas electorales junto a Ione Belarra, quien en junio anunció que dará el salto a la política regional.
Pablo Fernández ha anunciado su candidatura en un comunicado a través de su cuenta de X: «Tengo una noticia que daros: quiero ser el candidato a la alcaldía de Madrid. Porque Madrid es mucho más que los negocios de Florentino o la desidia de Almeida. Madrid es la fuerza de sus barrios, la dignidad de sus vecinas y el trabajo de quienes la defienden de la especulación a diario. Vamos a hacer una ciudad en la que puedas vivir, tener tiempo para ti y construir tu futuro».
Con esta candidatura, Podemos presenta a dos de sus principales dirigentes para volver a tener representación en el Parlamento autonómico y en el Ayuntamiento de la capital, donde actualmente son fuerza extraparlamentaria, quedándose en el 4,7 y casi 4,9% del voto, respectivamente, en los comicios de 2023. Podemos marca así su objetivo de volver a tener relevancia en la capital.
En el caso del Ayuntamiento de Madrid, la formación fundada por Pablo Iglesias respaldó la candidatura municipalista de Ahora Madrid que llevó a Cibeles a la ex alcaldesa Manuela Carmena, pero tras el cisma de 2019 con Más Madrid no cuentan con representación en el consistorio de la capital.
El panorama de la izquierda se encamina hacia la fragmentación electoral, una vez que Más Madrid dejó claro que no contempla una confluencia con los morados en los comicios, mientras que Belarra recalcó que se presentaba ante una izquierda que se resignaba a intentar desalojar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Por su parte, Anticapitalistas está promoviendo una candidatura alternativa a los comicios de la Comunidad de Madrid en 2027, inspirándose en el buen desempeño de Adelante Andalucía en los últimos comicios en esa comunidad.
Mientras, Más Madrid ha apuntado que está dispuesta a hablar con sus aliados de Movimiento Sumar e IU de cara a futuras alianzas en la región. De hecho, IU fue aliado de Podemos en los pasados comicios en la Comunidad de Madrid.
La izquierda busca recuperar Madrid
En el equipo del dirigente morado han apuntado que las movilizaciones sociales de los últimos meses en la capital demuestran que son miles las personas que reclaman un cambio de rumbo en el Ayuntamiento. Por ello, construirán una candidatura «nítidamente de izquierdas», con «propuestas claras» y centrada en los temas clave del día a día de los madrileños y madrileñas.
Fernández, licenciado en Derecho y quien ha desplegado la mayor parte de su carrera política como diputado autonómico en Castilla y León, donde recaló en 2015 hasta su marcha este año, da el salto a la política madrileña tras convertirse en número tres de Podemos a nivel estatal en enero de 2024.
El dirigente morado ha elevado considerablemente su presencia mediática al ejercer como portavoz de Podemos y participar en diversas tertulias televisivas.
Temas:
- Alcaldía de Madrid
- Podemos