Pablo Fernández será el candidato de Podemos para competir con Almeida por la Alcaldía de Madrid

El coportavoz estatal y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha anunciado que se someterá a las primarias de su partido para ser el candidato de la formación morada y competir con José Luis Martínez-Almeida por la Alcaldía de Madrid. El ex procurador en las Cortes de Castilla y León se presenta en las listas electorales junto a Ione Belarra, quien en junio anunció que dará el salto a la política regional.

Pablo Fernández ha anunciado su candidatura en un comunicado a través de su cuenta de X: «Tengo una noticia que daros: quiero ser el candidato a la alcaldía de Madrid. Porque Madrid es mucho más que los negocios de Florentino o la desidia de Almeida. Madrid es la fuerza de sus barrios, la dignidad de sus vecinas y el trabajo de quienes la defienden de la especulación a diario. Vamos a hacer una ciudad en la que puedas vivir, tener tiempo para ti y construir tu futuro».

Con esta candidatura, Podemos presenta a dos de sus principales dirigentes para volver a tener representación en el Parlamento autonómico y en el Ayuntamiento de la capital, donde actualmente son fuerza extraparlamentaria, quedándose en el 4,7 y casi 4,9% del voto, respectivamente, en los comicios de 2023. Podemos marca así su objetivo de volver a tener relevancia en la capital.

En el caso del Ayuntamiento de Madrid, la formación fundada por Pablo Iglesias respaldó la candidatura municipalista de Ahora Madrid que llevó a Cibeles a la ex alcaldesa Manuela Carmena, pero tras el cisma de 2019 con Más Madrid no cuentan con representación en el consistorio de la capital.