Otegi presume de la foto arrancada por Bildu a Sánchez: «Nos sitúa en otra fase política»

El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, presume de la foto que su formación arrancó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la portavoz abertzale en el Congreso, Mertxe Aizpurua, el pasado viernes. «Nos sitúa en otra fase política, aunque unos y otros no quieran», ha sostenido Otegi. Era la primera vez que un presidente del Gobierno se reúne con parlamentarios de la formación proetarra.

«Fue una reunión de una gran importancia, porque nos hemos reunido con total normalidad con el presidente del Gobierno en funciones y con el secretario de Organización del PSOE. Esa foto nos sitúa en otra fase política, aunque unos y otros no quieran», ha reiterado este lunes en una entrevista concedida a ETB1.

En dicha reunión, Pedro Sánchez le confesó lo siguiente a Mertxe Aizpurua tras sacarse esta foto: «Me van a dar hasta en el DNI por sentarme con vosotros, pero me da igual». El líder del PSOE lo reconoció a los dirigentes de EH Bildu una vez fuera de los focos, según reveló OKDIARIO.

Además, Sánchez también reconoció que podría no ser la última fotografía que se tome con la cúpula de la formación proetarra. «Igual la próxima foto es con Otegi como lehendakari», admitió Sánchez tras preguntarles por la carrera hacia las elecciones vascas de 2024.

El «debate territorial»

Arnaldo Otegi asegura en este legislatura, en caso de que Pedro Sánchez salga investido antes de la fecha límite, «el debate sobre el problema nacional y el modelo territorial va a estar encima de la mesa». «A los vascos interesa que esté y que se haga», ha apostillado.

A su juicio, «el primer paso» es reconocer que España «es un estado plurinacional». «Existen otras naciones que no son la española y tienen sus derechos», ha defendido.

«El debate territorial es delicado y sensible, se debe realizar con tranquilidad y poniendo los intereses de todos encima de la mesa. Pero hay que hacerlo, porque hemos llegado a este debate por dos razones: una es que el modelo autonómico surgido en el 78 tiene evidentes signos de agotamiento, y otra es que el bloque de la investidura es plurinacional, de izquierda y derecha, pero plurinacional, y eso nos lleva inevitablemente a que la plurinacionalidad esté en la agenda política», ha señalado.

Zapatero pudo amnistiar a Otegi

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha revelado que se planteó durante su mandato conceder el indulto o la amnistía a Arnaldo Otegi. El ex dirigente socialista ha puntualizado que no tuvo que recurrir a ello «afortunadamente» porque el final del terrorismo de ETA fue «dialogado».

«Claro que lo tuve en la cabeza, lo tuve que estudiar. Cómo no, cómo no, si así había finalizado el terrorismo del IRA en Irlanda, con amnistías, en fin, a condenados con delitos de sangre y con indultos de todo tipo», ha afirmado este lunes en una entrevista a Onda Cero.

Zapatero finalmente lo descartó porque «afortunadamente el final» del terrorismo de ETA fue «dialogado». «No tuve que recurrir a ninguna de estas medidas», ha zanjado.