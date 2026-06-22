OKDIARIO muestra dónde viven los okupas de la Catedral de Justo cuya existencia el padre Ángel niega

La Catedral de Justo ha sido convertida en un centro social de inmigrantes para sorpresa de los vecinos de Mejorada del Campo, en Madrid. Según se adelantó en este medio, Mensajeros de Paz, la ONG del padre Ángel, tiene previsto no seguir acogiendo a unas familias que tiene alojadas en la catedral en unas estancias sin regularizar. Ahora mismo se encuentra cerrada por decisión del cura mientras trata de conseguir los permisos de actividad. OKDIARIO ha accedido en exclusiva a la casa, donde viven los okupas cuya existencia el padre Ángel niega.

La casa pertenece a la Catedral de Justo. La vivienda ha sido convertida en un centro social y, según los vecinos, la gente que habita en ella es «gente no recomendable». «Viven porque tienen permiso del padre Ángel», explican los vecinos de la zona. «El padre Ángel quería hacer un comedor social», añade.

La fachada de la vivienda cuenta con cámaras y los vecinos explican que en el interior hay wifi. «Nos querían sacar un cable de aquí para poner cámaras; lo que pasa es que no se lo dimos. A cambio decían que nos arreglaban el muro», explica otro vecino.

A pesar de que Mensajeros de Paz asegura que no hay ninguna familia viviendo en la catedral, este periódico constata que sí y que el padre Ángel miente. Las familias que viven en la casa de la catedral intentan no ser vistas y pasar desapercibidas. Sin embargo, hemos podido hablar con alguno de ellos, aunque se esconden por temor a represalias. Dentro se pueden ver sillas, mesas y varios juguetes.

Uno de los trabajadores del padre Ángel mantiene que no hay nadie viviendo e intenta no responder a nuestras preguntas. Únicamente se limita a preguntar «si hemos hablado con prensa». «No hay nadie, solo estoy yo aquí limpiando», asegura. Pero los vecinos indican lo contrario. «Muchas veces los veo salir y dirigirse hacia el autobús», aseguran.