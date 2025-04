Ni José Cobo Cano ni Carlos Osoro: el cardenal español con más opciones de suceder al Papa Francisco, según la IA

Desde el polémico Alejandro VI, hace más de 500 años, España no da un Pontífice a la Iglesia Católica. Por ello, ahora muchos se preguntan si el sucesor del Papa Francisco podría ser un compatriota nuestro.

Mientras los cardenales se preparan para el Cónclave que decidirá quién es el próximo líder de los católicos, la Inteligencia Artificial ya ha hecho sus primeros pronósticos.

Lo sorprendente es que, aunque no aparece entre los papables, no descarta a un nombre español. No es ni José Cobo Cano, el arzobispo de Madrid, ni su antecesor Carlos Osoro. La IA apuesta por Juan José Omella.

¿Cuál es el cardenal español con más opciones de ser Papa, según la IA?

No aparece entre los principales papables y, de hecho, ya había dado un paso atrás en sus obligaciones, pero la IA no descarta que el próximo Papa sea el cardenal Juan José Omella.

La edad máxima para ser considerado como futuro Papa son los 80 años, por lo que Omella, de 79, sería considerado un candidato de transición, que podría ganar enteros en caso de que hubiera votaciones demasiado apretadas entre los papables.

En su contra está la decisión de comenzar un retiro paulatino como demuestra haberse convertido en el arzobispo emérito de Barcelona a principios de 2024. A su favor jugaría el hecho de considerarse un perfil moderado, pero próximo al Papa Francisco.

La IA descarta a estos cardenales españoles como sucesores del Papa Francisco

En total hay cinco cardenales provenientes de España que teóricamente podrían ser elegidos como Papa. Sin embargo, la Inteligencia Artificial no ha colocado ni a José Cobo Cano ni a Carlos Osoro como papables.

José Cobo Cano es el actual arzobispo de Madrid, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española y fue nombrado cardenal en 2023. De hecho, está considerada una de las grandes sorpresas del pontificado de Francisco.

Sin embargo, su nombramiento como Papa sería una de las grandes sorpresas de los últimos siglos, ya que habría que remontarse a San Juan Pablo II, para encontrar un Papa que llegase a la silla de Pedro más joven.

Cobo sólo tiene 59 años y no cuenta con una gran trayectoria en la Curia Romana. Además, sería una gran apuesta ya que por edad podría convertirse en uno de los papados más largos de la historia.

El caso contrario es el de Carlos Osorio, que tiene 79 años, pero que el próximo mes llegará a los 80. Fue de la máxima confianza del Papa Francisco, pero su jubilación hace que se le descarte.

¿Cómo decide la IA cuál es el español con más opciones de sustituir a Francisco?

Para que la IA haya arrojado esta respuesta es muy importante saber qué preguntarle y cómo hacerlo.

Ten en cuenta, que la Inteligencia Artificial sólo hace un pronóstico que no tiene por qué cumplirse. Si tienes curiosidad, puedes escribirle el siguiente prompt:

¿Cuál es el cardenal español con más opciones de ser elegido Papa en el Cónclave que debe elegir al sucesor de Francisco? ¿Qué factores respaldan su candidatura y qué limitaciones podrían impedirlo? Evalúa su edad, perfil, trayectoria en la Iglesia y posibles apoyos en la Curia romana.