Los modales de la mujer de Santos Cerdán ante OKDIARIO: «¡Llama al papá!», «¡me cago en la puta de oros!»

La mujer de Santos Cerdán amedrentó con airada agresividad verbal a la periodista de OKDIARIO Irene Tabera cuando ésta se personó en su domicilio para confirmar, con absoluta normalidad, si se trata de la vivienda del fontanero jefe de Pedro Sánchez en el PSOE, ahora comprometido por audios grabados por la UCO en el marco de las investigaciones en torno a los manejos de la trama de Ábalos y Koldo. La mujer de Santos Cerdán, ante la periodista de OKDIARIO, mostró sus iracundos modales con expresiones como «¡me cago en la puta de oros!» o «¡estoy hasta los cojones ya de la prensa y de este puto país!».

En tono claramente amenazante, la mujer de Santos Cerdán echó mano del clásico de otros tiempos, presumir de ‘esposa de’. Lo dejó claro cuando, dirigiéndose a la hija del matrimonio, que estaba con ella, le urgió a que llamara a su padre, a Santos Cerdán, mientras aseguraba a la periodista de OKDIARIO: «¡Te vas a meter en un problemón!».

A voz en grito, la mujer de Santos Cerdán exigió reiteradamente a Irene Tabera que le diera su DNI, como si la esposa de Cerdán fuera autoridad oficial, cual policía o guardia civil. «¡Voy a llamar a mi marido y me vas a dar tu DNI y tu nombre!». «¡Que me des el DNI!», repitió airadamente a la par que le arrebataba el ordenador e imponía su particular extorsión a la periodista: sólo le devolvería el ordenador si le daba el Documento Nacional de Identidad que le reclamaba de forma obsesiva en actitud amenazante.

En esa actitud propia del clásico de tiempos autoritarios, el no sabe usted con quién está hablando, la mujer de Santos Cerdán conminó a su hija a llamar al fontanero jefe de Pedro Sánchez en el PSOE. «Llama al papá», le urgió mientras seguía arremetiendo verbalmente contra la periodista de OKDIARIO. Poco después, la hija le indicaba que Santos Cerdán tenía el teléfono apagado, a lo que la irritada madre reaccionó con otro modal propio de quien se siente con mando en plaza: «Pues voy a llamar a su secretario…».

«¡Hasta los cojones de este puto país!»

El altercado provocado por la esposa de Santos Cerdán se ha producido en medio de la polémica que sobrevuela al secretario de Organización sobre un informe de la UCO, al parecer demoledor para el socialista.

La mujer de Santos Cerdán estaba visiblemente nerviosa, alterada y con la televisión encendida escuchando noticias sobre su marido. Tras acorralar a la periodista le ha gritado durante 10 minutos insultando a la prensa.

«Estoy harta de tantas mentiras, ¿vale?, que ni tengo un Audi, ni tengo terrenos, ni tengo nada. ¡Estoy hasta los cojones de que escribáis basuras! Me cago en la puta de oros, dame tu DNI», increpaba la mujer de Santos Cerdán a la periodista, tal y como se puede apreciar en el vídeo.

La redactora ha tratado de defenderse diciendo que no había escrito nada sobre su marido. «¡Estoy hasta los cojones ya de la prensa y de este puto país!», ha zanjado la mujer de Santos Cerdán amenazando con denunciar a la periodista.