Millo denuncia una “campaña de acoso y derribo” contra Manel Castellví por su declaración en el Supremo

El comisario Manel Castellví, e jefe de Información de los Mossos d'Esquadra, declarando como testigo en el Tribunal Supremo.

El ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo ha asegurado este miércoles que no le sorprende que el ex jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra Manel Castellví recibiera presiones por parte de las defensas de los acusados del juicio del procés y ha denunciado una "campaña de acoso y derribo" contra éste por su declaración del pasado jueves.