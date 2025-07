Adiós al olor a tabaco: el sencillo truco para eliminarlo de tu ropa sin lavarla

Este sencillo truco te ayudará a eliminar de tu ropa sin lavarla el olor a tabaco, es una manera sencilla de acabar de una vez por todas con este molesto hábito que puede acabar siendo el que marque estos días. Tendremos que empezar a pensar en un giro radical que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar a toda velocidad. Llega un destacado cambio de tendencia que acabará siendo el que nos marque muy de cerca.

Le dirás adiós al tabaco para siempre

Este truco te ayudará a eliminar el olor a tabaco de la ropa

Los expertos de Muebles Intermobil nos dan con una serie de trucos que debemos poner en práctica para acabar de una vez por todas con el olor a tabaco en casa. Un tipo de remedios caseros que podemos poner en práctica y nos servirá para conseguir aquello que deseamos.

Bicarbonato de sodio: espolvoréalo sobre alfombras, sofás y cortinas, déjalo actuar unas horas y luego aspira.

Vinagre blanco: coloca recipientes con vinagre en la habitación durante la noche para neutralizar los olores. El otro método es mezclarlo con agua y utilizarlo para limpiar las superficies.

Café molido: su aroma fuerte ayuda a contrarrestar el olor a tabaco. Déjalo en pequeños cuencos en puntos estratégicos. Es un buen sistema si lo juntas con alguno de los anteriores.

Cáscaras de cítricos: las pieles de naranja y limón absorben olores y dejan un aroma fresco en la estancia. Lo mismo que con el café molido, es un buen sistema para hacerlo a la par que la limpieza con bicarbonato o vinagre blanco.

También nos dan algunos consejos para que este olor no sea tan intenso y de esta manera podamos evitar tener este elemento cada vez más y más presente en casa, siendo o teniendo fumadores en ella.

Abre las ventanas. La ventilación es clave para renovar el aire y eliminar los residuos del humo.

Coloca un ventilador apuntando hacia la ventana para expulsar el olor a humo.

Usa un difusor con aceites esenciales de lavanda, eucalipto o cítricos para neutralizar el olor, ayuda bastante.

Utiliza bicarbonato en cuencos repartidos por la estancia para absorber los malos olores. Sólo hace falta dejarlo actuar durante unas horas.

Si esto no funciona, puedes mezclar agua con vinagre blanco para limpiar paredes y otras superficies afectadas, sirve bastante bien para eliminar el olor a tabaco.

