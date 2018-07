Monago: Casado y Sáenz de Santamaría “deberían encerrarse y no salir hasta hallar un acuerdo”

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha dicho que él, dentro del proceso para elegir al líder de su partido a nivel nacional, defiende que los candidatos, como ocurre en el caso de la Iglesia para elegir Papa, “se encierren” y “no sale nadie” hasta alcanzar un “acuerdo”.

“Yo haría como una organización que lleva 2.000 años de existencia [en alusión a la Iglesia y la elección de Papa], que no sale nadie hasta que no hay acuerdo“, ha declarado Monago, quien ha añadido en todo caso en que “esto no lo permiten los estatutos [del PP]”.

Así, ha incidido en que sería “mejor” que de aquí hasta la celebración el próximo fin de semana del Congreso Nacional del PP se lograse un “proceso acordado” entre los dos candidatos, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, toda vez que en este tipo de circunstancias “si te lo dan resuelto, mejor”, ya que la situación “tiene sus daños colaterales” y “pelos en la gatera al final”.

“Yo gano el congreso con más del 90% de los votos. Como yo manifiesto el día 2 a quién apoyo y no pasa la primera vuelta, parece que me ha pasado un tren por encima“, ha señalado Monago, quien ha indicado que como consecuencia de ello incluso “parece que has perdido el congreso regional”. “Fijaos si no hay pelos en la gatera el final”, ha añadido a preguntas de los medios en rueda de prensa este lunes en Mérida.

De este modo, el ‘popular’ ha señalado que él ha trasladado este planteamiento suyo tanto a Sáenz de Santamaría como a Casado, sobre los cuales ha vuelvo a rehusar pronunciarse “de momento” en cuanto a su preferido para liderar el PP a nivel nacional.

“Si fuéramos a un proceso acordado de aquí al fin de semana, mejor, porque a la gente le cuesta trabajo elegir entre compañeros, que además los ven muy próximos”, ha espetado Monago, quien ha subrayado que “hay gente que no tiene tan marcada la diferencia” entre los dos candidatos.

“Entonces, si te lo dan resuelto, pues mejor”, ha recalcado el ‘popular’, quien ha subrayado que él “desde luego no” quiere “un puesto de responsabilidad” orgánica en el seno del PP a nivel nacional.

También, ha defendido el planteamiento realizado recientemente por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo sobre el Congreso Nacional del PP, y con el que a su juicio este último “ha sido muy bueno, ha sido brillante”. “Tiene que haber unidad antes, durante y después… Si es verdad que cada uno luego elige, como bien ha dicho, el momento”, ha señalado Monago al respecto.

Un proceso “apasionante”

En cualquier caso, el líder de los ‘populares’ extremeños ha destacado que el proceso de doble vuelta aplicado por el PP “es novedoso” y “una lección de democracia”, y ha considerado que “es apasionante siempre que se contrasten opiniones y que pueda haber distintos pareceres entre compañeros”, aunque ha reconocido que “las diferencias no pueden ser sustanciales” sino más bien “matices”, toda vez que los candidatos forman parte de un mismo partido.

También ha incidido en que “seguirán” visitando Extremadura “todos” los candidatos y en que él los ha acompañado puesto que son sus “compañeros”. “Son mis compañeros, vienen a Extremadura, vienen a su organización y por lo tanto qué menos que que el presidente regional les acompañe en todo momento y les ayude en lo que puedan necesitar”, ha espetado Monago, quien ha añadido que “otra cosa será” lo que él luego finalmente vote.

Sobre este respecto, ha reiterado su planteamiento de que lo que él vote en el Congreso del PP “vale lo mismo que lo que vote cualquiera que los algo más de 100 compromisarios con derecho a voto de Extremadura”.

El vídeo de ‘Cuéntame’

Por otra parte, sobre la difusión reciente de un vídeo sobre dirigentes del PP, Monago ha reconocido que él “no” sabe “quién ha hecho el vídeo”, y ha añadido que le podría “preocupar si lo hubiera hecho alguien destacado del PP” pero que en cualquier caso “no” se sabe de dónde procede el mismo.

“Estamos viendo tantas cosas últimamente con las fake news y la forma de intoxicar… Lo hemos visto en el proceso del Brexit, lo hemos visto en el proceso de Cataluña”, ha señalado el ‘popular’, quien ha indicado que “se es sofisticado hoy en día en la manipulación” y que existe también “ceremonia de la confusión tremenda”.