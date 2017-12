El diputado socialista y alcalde en Castilla La Mancha, Juan Gil, considera que el sistema electoral de Nicolás Maduro “ya lo querrían en otros sitios”. Que la situación de Venezuela es “democracia en estado puro”, que “es imposible el fraude electoral” bajo las manos del dictador Maduro y que “lo que hay que hacer es asumir la opinión de la mayoría”. Semejantes frases han sido lanzadas por el socialista –enviado por Emiliano García Page como observador internacional de las votaciones en Venezuela– en el canal venezolano Telesur justo antes del proceso electoral recién vivido en el que, tras destrozar a la oposición, quitarle el sueldo, perseguirla, provocar el exilio de buena parte de sus líderes, encarcelar a otros y cerrar los medios de la oposición, ha dado una aplastante victoria municipal al chavismo.

El diputado provincial y alcalde de El Bonillo no se limita en elogios y explicaciones “En España hay medios de comunicación que todos los días dan más importancia a lo que ocurre en Venezuela que a nuestros problemas”, se disculpa nada más empezar la entrevista ante una presentadora que no deja de elogiar la salud democrática de la dictadura venezolana en la que las ONG contabilizan ya 566 presos políticos.

Juan Gil sigue con su explicación elogiosa: “En los dos días que llevo lo que he visto es una estructura en cuanto a las elecciones que ya lo quisieran en otros países”. “Tengo una sensación grata. Es la tercera vez que se van a utilizar nuevas tecnologías. Sistemas sumamente garantistas… que es sumamente imposible que haya un fraude electoral. Imposible”, aclara el alcalde omitiendo que los últimos datos apuntan a un encarcelamiento masivo de cara a estas elecciones: en el estado de Zulia, 130 presos políticos; en Miranda, 80; en Aragua, 73; en Carabobo, 72. Y en Caracas, 44. Pequeños detalles que no se mencionan en la entrevista.

La presentadora opina y afirma: “Antes, durante o después el que pierde canta fraude”. Y el socialista responde: “Claro… cuando se habla de república bananera de forma despectiva… Mire lo más alejado de una república bananera es lo que hemos visto aquí“.

“El ciudadano tiene la ocasión de decidir libremente quién y cómo le gobierna. Hemos visto todo el proceso, las auditorías, los procesos… ¿Qué país hace como Venezuela? Esto hay que agradecerlo. Esto es democracia en estado puro“, concluye el enviado de García Page, el presidente de Castilla La Mancha que gobierna de la mano de Podemos.

“Lo que hay que hacer es respetar la opinión de la mayoría. A mi me lo habían contado pero no lo había vivido. La ilusión por votar. Cuando uno ve la ilusión de la gente… Cómo se madruga, el sentimiento que hay por ejercer ese derecho universal al voto…”, apunta emocionado el socialista. “Así es”, confirmada la entregada y agradecida presentadora.

El PP cargó ya contra el envío de del alcalde de El Bonillo a Venezuela como observador internacional. Una operación que los populares vieron desde el primer momento como un nuevo pago a Podemos por su acuerdo de gobierno.