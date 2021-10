El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, da una vuelta de tuerca más a su política de mano dura sin incentivos para los hombres y mujeres bajo su mando, en esta ocasión los policías nacionales, y pretende acabar con la conciliación laboral, en concreto con el turno 6×6 (turno de tarde, de mañana, de noche, libre, libre, libre) de la Policía adoptado con motivo de la pandemia, que se ha demostrado muy eficaz para los agentes tanto por cuestiones sanitarias como laborales. Lo grave es que Interior argumenta bajo rendimiento de los agentes durante el sexto día para eliminar este turno, que favorece la conciliación familiar de los policías, algo que el Ministerio no argumenta con datos.

Desde el 20 de marzo de 2020 los agentes de policía adoptaron el turno 6×6 debido al Covid. Este turno consiste en trabajar dos días por la mañana, dos días por la tarde y dos días por la noche y librar después cinco días seguidos. Además se favorecían los «grupos burbuja», turnos estancos que evitaban el contacto con otros compañeros y la propagación de la pandemia entre una actividad tan esencial como es la de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, este turno también lograba la conciliación familiar para tantos agentes desplazados de sus hogares, ya que cinco días de libranza son suficientes incluso para desplazamientos lejanos y hacer planes con la familia. El Ministerio argumenta ahora que el sexto día de turno los policías bajan el rendimiento de su trabajo porque ya están haciendo planes para su libranza, pero nadie del Ministerio ha ofrecido datos para sostener estos «argumentos» que obviamente son insostenibles por falsos.

Pero ahora el Ministerio de Marlaska ha anunciado que el próximo 31 de octubre desaparecerá este turno y el Gobierno no tiene intención de prorrogar esta medida. Esto es muy llamativo teniendo en cuenta que el Congreso de los Diputados mantiene todavía un aforo del 75% de asistencia, es decir, que se mantienen las medidas de emergencia para los diputados pero no para los 63.000 policías españoles.

Por todo esto, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha pedido al director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional «la prórroga de la instrucción 1/2020 difundida por el DAO sobre la prestación del servicio continuado en PN modalidad 6/6». Los policías argumentan que «es una obviedad que el Ministerio de Sanidad no da por concluida la situación de excepcionalidad sanitaria y toda la Administración (hasta los parlamentarios) intentan protegerse de la expansión del persistente virus. Por este motivo consideramos que sería una irresponsabilidad no prorrogar el turno 6X6 que con acierto la Dirección General de la Policía instauró cuando comenzó la pandemia todavía inconclusa» y añaden razones también de índole sanitaria, ya que «no prorrogarlo pondría en peligro la salud de miles de policías y de sus familias, comprometería el servicio y sería, una vez más, discriminatorio para los policías respecto de otros funcionarios de la Administración del Estado».

En la carta dirigida al DAO, José Ángel González, el pasado 29 de septiembre, también se señala que «esta cadencia de turnos es la que permite una mejor conciliación de la vida laboral y familiar, además de permitir alcanzar las mayores cotas de motivación entre los compañeros/as que desarrollan su trabajo en estándares de calidad ofrecidos a la ciudadanía que no han empeorado, sino que han mejorado». Pero además, han enviado al responsable de la Policía el resultado de una encuesta realizada entre 8.000 funcionarios de todas las categorías con el contundente resultado de que el turno 6×6 es el preferido por el 79,1% de los encuestados.

La citada encuesta arrojaba otros datos significativos, como que el 86% de los policías trabajaban en turnos rotativos, el 95,4% asegura que el turno 6X6 le permite conciliar familiarmente y el 97,9% está conectado con sus compañeros a través de redes de mensajería instantánea. Además, el compromiso de los policías con su labor de servicio a la ciudadanía se demuestra cuando son preguntados sobre «si mantienen conversaciones relacionadas con el trabajo en los días libres», a lo que respondió afirmativamente el 82,9% de los encuestados. La última pregunta daba a escoger sobre el turno de preferencia entre el 6×6, 6×5, 3×3 y 5/5 y 2/4. El 79,1% de los encuestados eligió el 6×6, el 17,2% escogió el 5/5 y 2/4 y apenas el 3,7% optó por el turno 3×3.