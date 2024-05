El consejero de Industria y Comercio de Castilla y León, Mariano Veganzones Díez, ha advertido que el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de investidura han «consumado una traición a España» en relación con la aprobación este jueves de la Ley de Amnistía. Estas duras palabras fueron pronunciadas durante el encuentro de referencia tecnológica en España, II Jornada OKINNOVA.

El consejero castellano y leonés señaló lo duro que supone para un país ver cómo desde el propio Gobierno se lleva a cabo una traición de este calado sólo por siete votos y con total falta de respeto a los ciudadanos. «El actual Gobierno socialcomunistra ha consumado una traición a España, desde el propio Gobierno de la nación, Sánchez ha iniciado un camino de destrucción masiva del Estado de Derecho en España y no tendrá retorno hasta que no reformemos las mayorías que tenemos en el Congreso de los Diputados», aseguró.

Así, este político popular cree que se ha impuesto desde los órganos del Gobierno «una destrucción masiva también del diálogo social en España». De hecho, cree que estamos asistiendo a ver «cómo desde el Ministerio de Trabajo, su titular, Yolanda Díaz, no dirige esta cartera», porque en realidad «lo está haciendo las comisiones obreras», ha enfatizado.

«Están imponiendo su diálogo que no es social, sino como hemos visto un diálogo socialcomunista. Están destruyendo todos los consensos que se han alcanzado con la patronal en acuerdos destacados de empleo y negociación colectiva. Estamos asistiendo a una voladura sin controlar y masiva del diálogo social». Y es que, de forma inmediata, se va a abordar la reducción de la jornada laboral, que según todos los expertos analistas no se está ajustando a los estándares regulares porque no se puede hacer esa reducción del horario de trabajo si no incrementamos la productividad», ha recalcado el consejero de Castilla y León.

Por otra parte, Mariano Veganzones Díez, defendió que los españoles deben ir masivamente a las urnas, en relación a las elecciones Europeas del próximo 9 de junio y así, «dar una lección a este Gobierno que tanto daño está haciendo a nuestro país». Afirmó que «debemos hacer que cambien las mayorías en el Parlamento Europeo porque si no cambian difícilmente podremos revertir las políticas que nos están haciendo tanto daño a España, a nuestra economía y a nuestra sociedad». En este sentido, se refirió a que la política europea está dirigida por la Agenda 2030 y su fotocopia, que es el Pacto Verde Europeo que tanto perjuicio está ocasionado a la industria, así como al campo español».