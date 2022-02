Alfonso Fernández-Mañueco y Teodoro García Egea nunca se han llevado bien. Es un clamor en el PP, pese a la pax artificial firmada para el 13-F. Conocida es la tendencia del secretario general a intervenir en los asuntos internos del PP hasta en el último pueblo del último rincón de España. “Renovar”, le llaman en Génova.

Pero Mañueco resiste la presión, como quiere hacerlo, cualquier barón regional del PP. Salvo Murcia, García Egea sólo ha podido entrar de lleno en las comunidades donde el PP es oposición. “El acuerdo fue: Mañueco hace y deshace en las listas, campaña y elecciones del 13F. Y para Teo, las generales. Las listas del Congreso y el Senado”. Lo dice alguien que conoce muy bien la cuestión.

Pero las elecciones del 13-F han dejado un panorama muy complejo para un PP de Mañueco que quiere conservar el poder y sabe que una repetición electoral sería “suicida” mientras la dirección nacional -parece- empeñada en que con Vox no se puede ir ni a la esquina y menos compartir gobierno.

“Lo he repetido hasta la saciedad”, dice Mañueco en la entrevista con Hoy Responde de OKDIARIO. “Las negociaciones para la investidura las llevará el partido en Castilla y León”. Mañueco habla de “una victoria irrebatible del PP con la subida de dos escaños” y revela la conversación “cariñosa, afable, de alegría y satisfacción” que tuvo el mismo domingo por la noche con el presidente del partido, Pablo Casado. Le recordamos que Santiago Abascal estuvo en Valladolid con Juan García-Gallardo la noche electoral, pero Casado no fue a Salamanca a estar con él: “No estaba previsto desde el minuto 1 del inicio de la campaña electoral”, asegura.

“Y, ¿con García Egea ha hablado?”, queremos saber. Lo confirma. “Ayer [por el domingo] nos escribimos unos mensajes”. Le preguntamos si le ha dado alguna instrucción para la negociación. Responde al instante que “no”. Y lo repite. Y remacha: “No, no. Mire. Hay cuestiones que son responsabilidad de la dirección nacional y otras que son responsabilidad de la dirección autonómica. Como no se entendería que yo, como presidente regional, me metiera en los asuntos o problemas en una determinada provincia de Castilla y León”. Mañueco sabe que la realidad de los partidos no es así y que, hoy por hoy, tras cuatro años al frente del PP castellanoleonés, es difícil encontrar en el PP local de algún alejado pueblo de la comunidad a ningún viejo seguidor del expresidente Juan Vicente Herrera. Quedaron -podría decirse- “renovados”. Como García Egea intenta colocar “casadistas” en el último rincón de España.

Pero Mañueco continúa. “Ya no es que Génova me haya dado instrucciones para negociar, es que no viene al caso… No ha lugar … aunque hayamos hablado -reconoce- y conversado…”. El presidente Mañueco ha aguantado hasta ahora las embestidas de Génova por intentar controlar su territorio.

Pese a la victoria “irrefutable” de la que habla, lo cierto es que el escenario de 31 procuradores no es la mayoría absoluta que se quería ofrecer a Casado como contrapeso a un partido aún deslumbrado por la arrolladora victoria de Ayuso en mayo. Ayuso le felicitó el domingo con una foto abrazándole y sin Casado.

En juego, ahora, para el PP de Castilla y León, los cuartos. 35 años de poder popular en la región y un Vox que viene pisando los talones y va a mantenerse firme en la negociación: “No nos abstendremos. No regalaremos al PP nuestros votos”, dejó ayer claro Juan García-Gallardo.

En Génova, Casado y García Egea calculan en clave de Sánchez y elecciones generales de aquí a enero de 2024. Mañueco tiene algo más concreto y cercano que resolver. Lo suyo y lo de los suyos. «Mañueco -dicen hasta los viejos herreristas- es hoy por hoy el amo del partido en Castilla y León».