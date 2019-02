Carmena cierra las piscinas a cientos de nadadores en vísperas de un campeonato de España

Cientos de nadadores de Madrid están asqueados con el Consistorio capitalino porque les ha impedido entrenar a escasos días del comienzo del Campeonato de España máster.

El Ayuntamiento de Madrid ha despedido a varios socorristas de piscinas municipales impidiendo a cientos de usuarios disponer de estas instalaciones. Se trata de un imprevisto importante para los deportistas que van a participar en el campeonato estatal que arranca ahora.

“A dos días del Campeonato de España, el Ayuntamiento de Madrid prescinde del contrato de socorristas del Centro Deportivo Municipal Playa Victoria dejándonos desde esta misma semana sin piscina. ¡Más de 100 nadadores se quedan sin espacio de entrenamiento sin ofrecer ninguna solución! ¡Esperamos soluciones ya!“, protesta el Club de Natación Cuatro Caminos.

La responsable de los centros municipales es directamente la alcaldesa Manuela Carmena que tras cesar a Celia Mayer cuando estaba embarazada se hizo personalmente con las riendas del área de Gobierno de Cultura y Deporte.

“No es un caso aislado, muchos clubes están siendo afectados por este motivo, Recursos Humanos del Ayuntamiento se ha cargado literalmente las plazas de socorristas”, lamenta Pablo Cabrera, nadador de élite, en sus redes sociales.

No es aislado, muchos clubes estan siendo afectados por este motivo, Recursos Humanos de @MADRID se ha cargado literalmente plazas de SOS.@cn4caminos @CTNmadrid @ManuelaCarmena @halegatos — Pablo Cabrera (@Pablo_CabreraV) February 6, 2019

“Maltrato al deporte base”

En la misma línea protesta el club de triatlón Aguaverde: “El Ayuntamiento de Madrid quiere ahogar a los clubes deportivos. Somos varios clubes los que en la última semana estamos perdiendo el derecho a nadar en los polideportivos porque el Ayuntamiento ha decidido no renovar el contrato a socorristas. No entendemos el maltrato de Madrid al deporte base”.

Estas protestas han recibido la atención de varios tuiteros. “La solución me temo serán las próximas elecciones”, augura uno. “La gente como Pablo e Irene tienen piscina privada, ¡pero es por no ocupar instalaciones públicas y no hacer gasto!”, ironiza Nacho Mínguez. “Los directores están que trinan con este tipo de capítulos de mala gestión. Y lo peor es que a los usuarios se les está tomando el pelo y el dinero”, comentan otras personas.

Por su parte, fuentes municipales indican a OKDIARIO que están tratando de solventar la situación. En algunos casos, aunque tarde, sí han llegado socorristas para cubrir la emergencia.

Tras estos días con dificultades para encontrar piscina donde entrenar, desde este jueves y hasta el domingo se desarrollarán las pruebas del Campeonato de España Master en Pontevedra. Se espera la participación de más de 1.200 nadadores de muy diversas edades.