Sólo 154 de 80.000 inmigrantes sin papeles han pedido el ‘DNI municipal’ de Carmena en sus 4 primeros meses

El Ayuntamiento de Madrid tan solo ha entregado 154 tarjetas de vecindad, el 'DNI municipal' que ha puesto en marcha Manuela Carmena para inmigrantes sin papeles.

El gran proyecto de dar documentos de identidad municipales a los inmigrantes sin papeles no acaba de arrancar. Mientras que en Barcelona, Ada Colau ha entregado más de 8.000, en la capital Manuela Carmena ha expedido 154, tal como ha podido saber OKDIARIO.

El equipo de Carmena se ha cuidado de nunca dar una estimación o un objetivo de tarjetas de vecindad a entregar. Siempre han asegurado, para no pillarse los dedos, que como no están en registros no pueden saber cuántos inmigrantes potencialmente pueden ser beneficiarios de la tarjeta.

Sin embargo, un dato relevante es que la sanidad madrileña tiene más de 80.000 personas sin papeles en sus bases de datos. En el Sistema de Información Poblacional (SIP-Cibeles), la Consejería de Sanidad de la Comunidad tiene a más de 80.000 personas registradas sin tener documentación en regla.

Según datos obtenidos por este periódico, que corresponden a hasta el 21 de diciembre, el 80% de los inmigrantes con la tarjeta madrileña son de Bangladesh (123 tarjetas) ya que asociaciones de personas de ese país animan a pedir la tarjeta.

A continuación están los registrados de Senegal (15), China (5), Colombia (2), Marruecos (2) y Gambia, India, Marruecos, Sri-Lanka, Ucrania, El Salvador, Honduras y Costa de Marfil (uno de cada).

Por otra parte, el coste del proyecto, como asegura el Ayuntamiento, es de únicamente 6.048 euros, “referidos al coste de adquisición de los soportes y de tóner para la impresión”. No obstante, se habían presupuestado 100.000 euros para todo el proyecto.

La tarjeta de vecindad ha decepcionado a los inmigrantes ya que no tiene tantos beneficios como los que se aparentaba. Se dijo que permitiría abrir cuentas bancarias pero la delegada del área, Marta Higueras, ha admitido que tener el carnet no salva el resto de requisitos que exigen los bancos para este trámite.

Higueras defiende, no obstante, que “la tarjeta es mucho más que un simple plástico donde consta la identidad de una persona, hay un trabajo muy exhaustivo”. “Un trabajo referido a regularizar la situación administrativa de personas que van a solicitar esa tarjeta”, explica.