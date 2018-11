La acogida de menores no acompañados enfrenta a PP y PSOE con sus alcaldes en Madrid

La alcaldesa de Pozuelo (PP) critica que la Comunidad no le informara personalmente Pozuelo va a decretar el cese de la actividad del inmueble seleccionado Los regidores de Somosierra (PSOE) y Tres Cantos (PP) se han opuesto a proyectos similares

La Comunidad de Madrid está viviendo un llegada masiva de menores extranjeros no acompañados (Menas) y las instituciones públicas no están pudiendo dar respuesta con alojamiento de emergencia. Mientras que el PP y el PSOE a nivel regional abogan por acoger a estas personas, sus alcaldes allá donde se van a ubicar encuentran problemas para no habilitar los espacios.

Tras Tres Cantos (PP) y Somosierra (PSOE), esta semana está el caso de Pozuelo de Alarcón (PP). En esta localidad se iban a trasladar menores a un vivienda en una urbanización con piscina. La alcaldesa Susana Pérez Quislant ha criticado que se ha enterado de la decisión por los vecinos. “Ni la Comunidad ni la entidad encargada de los jóvenes no han comunicado nada”, asegura.

“Sorpresa”, “preocupación” e “indignación” han sido alguna de las sensaciones que ha tenido la regidora. Tras estudiar la situación fuentes de su entorno explican a OKDIARIO que la vivienda no es la adecuada para esta función.

Es por ello que el Ayuntamiento de Pozuelo ha decidido dictar el “cese de actividad” a los responsables de ese inmueble tutelado por “incumplimiento de la normativa”. Consideran que el planeamiento urbanístico local “no contempla” esta función.

Así, destacan que la normativa municipal establece que el inmueble puede “sólo puede destinarse a local comercial o despacho profesional vinculado a la vivienda” pero “no se puede autorizar como centro residencial”. “No es porque sean menores extranjeros. Es porque no es un sitio adecuado. La respuesta sería la misma si fuera para personas mayores u otro colectivo”, han subrayado.

La Comunidad de Madrid dice que se trata de un “piso tutelado” y “no de un centro de menores”

“Somos absolutamente sensibles a las necesidades de estos menores, y prueba de ello es que el Consistorio cuenta con una vivienda para refugiados en la ciudad por la que ya han pasado varias familias y ha dado distintas licencias y autorizaciones para pisos tutelados en zonas en inmuebles permitidos”, ha explicado la alcaldesa, en declaraciones a los medios de comunicación.

“Piso tutelado”

Por su parte, fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid han señalado a Europa Press que se trata de un “piso tutelado” y “no de un centro de menores”.

En este sentido, han asegurado que es la entidad Fundación SAMU, la encargada de gestionar las instalaciones, “la que tiene que tener todos los papeles” y que “los técnicos” de la Comunidad “han constatado” que la vivienda cumple con las condiciones para ser vivienda tutelada que acoge a menores”. El Ayuntamiento dice que la casa “tiene deudas acumuladas con el municipio al que deben el IBI desde el año 2015″.

Somosierra y Tres Cantos

Previamente a Pozuelo, los ayuntamientos de Somosierra y Tres Cantos han vivido situaciones similares. El Ayuntamiento de Madrid propuso adaptar un antiguo colegio en Tres Cantos para estos menores ahora hacinados en un centro de Hortaleza pero el alcalde del PP ha puesto trabas.

La portavoz de la capital, Rita Maestre, preguntada por OKDIARIO, dijo que ese inmueble no está descartado por su parte pero se ven “abandonados” frente a otras instituciones.

Del mismo modo, aunque el PSOE aboga por acoger a los menores su alcalde en Somosierra ha impedido su llegada a su localidad. Asevera que trasladar a la localidad a un grupo de menores extranjeros al municipio es una “locura” que “no tiene ni pies ni cabeza”.

Dice que existe una gran sensación de preocupación entre los habitantes ante la llegada de este grupo de jóvenes y que hay riesgo de que el pueblo “se quede vacío” este invierno.

Usar el Centro Residencial para personas con discapacidad física no es adecuado, cree, porque “no está debidamente acondicionado”. Tras enfatizar que “no quieren criminalizar a nadie” ni tampoco “ponerse la venda antes de la herida”, el regidor apunta que hay diversas informaciones en prensa que reflejan la problemática con estos jóvenes. “Cuanto menos son revoltosos”, apostilla.

Además, subraya que el municipio no dispone de efectivos permanentes de la Guardia Civil que aporten mayor seguridad y que las condiciones de Somosierra en invierno también entrañan riesgos para los menores si por cualquier circunstancia se adentran en la Sierra. “Aquí en invierno solo hay nieve, hielo y frío”, zanja.