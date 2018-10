No dice nada aún sobre las quinielas de ser candidata en las elecciones europeas

La exsecretaria general del Partido Popular y diputada en el Congreso María Dolores de Cospedal ha anunciado que renuncia a la posibilidad de ser la candidata del Partido Popular en las próximas elecciones municipales de Madrid en 2019.

En un comunicado emitido este martes, Cospedal asegura que “tal posibilidad no existe”. En ese sentido, se desvincula totalmente con supuestas plataformas de apoyo para impulsar esa hipotética candidatura.

🔴#IMPORTANTE @mdcospedal ha emitido un comunicado afirmando su rechazo a concurrir a la alcaldía de Madrid en las próximas elecciones municipales. Esta cuenta y la de @InstagramES NO responde a ninguna indicación suya. Respetamos totalmente su decisión. — Apoyo a MD De Cospedal (@mdcospedalpp) October 17, 2018



La dirigente popular explica que la plataforma ‘Cospedal Alcaldesa’ que se ha creado y que defiende que se presente a las municipales para competir por la alcaldía de la capital “no responde a ninguna indicación” suya.

Asimismo, expresa “con toda claridad” que ni tiene ni ha tenido “nunca” intención alguna de optar a dichos comicios. En el comunicado también envía un mensaje a los que mantienen esa hipótesis y creen conocer su “más intima voluntad”: “Les ruego se abstengan de opinar sobre mis deseo o intenciones, los cuales, obviamente, no conocen, ya que se encuadran en la esfera de mi intimidad”.

Asegura, así mismo, que se ha visto obligada a emitir este comunicado para “terminar con una situación” que no ha propiciado y no ha querido “en absoluto”.

No dice nada por el momento sobre las quinielas que sitúan su nombre en la papeleta del PP en las elecciones europeas que también se celebran en mayo de 2019.

Desde la plataforma ‘Cospedal Alcaldesa’ manifiestan en Twitter que Cospedal ha emitido el comunicado y confirman que “esta cuenta y la de Instagram no responde a ninguna indicación suya. Respetamos totalmente su decisión”.

Apoyo de Garrido

Al margen de la plataforma, sectores del PP en la capital también estaban impulsando la idea. En particular, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, destacó Cospedal sería “una buena candidata para cualquier cosa que quisiera“. Aunque, en todo caso manifestó que la decisión corresponde al presidente del PP, Pablo Casado.

“De todos es conocido mi cariño y admiración política por María Dolores de Cospedal”, remarcó el presidente regional. Pero, repitió que será la Dirección Nacional del PP la que decida “cuál es la mejor opción” para cualquier plaza.