Sánchez se olvida de Carmena y Colau: Batet les prometió “una reunión inmediata” hace ya tres meses

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, prometió el pasado 4 de julio “una reunión de modo inmediato” con las alcaldesa de Madrid y Barcelona pero tres meses después no hay nada previsto.

La titular del Gobierno de España encargada de la política en materia territorial y municipal ha olvidado su anuncio. Desde el entorno de las alcaldesas informan a OKDIARIO que “no hay ninguna reunión prevista” por ahora. Por su parte, este periódico se ha puesto en contacto con el ministerio pero tras varios días de espera no han dado su versión.

Batet dijo que iba a convocar “de modo inmediato” a Manuela Carmena y Ada Colau porque hasta ahora, ella entendía, el Gobierno del PP estaba “ignorando” y “bloqueando” la actuación de las dos ciudades. Sin embargo, tras el anuncio la ministra no ha cumplido con su palabra.

La política de origen catalán anunció esa reunión durante su primera comparecencia ante la comisión del ramo en el Congreso de los Diputados. Allí acudió para avanzar sus líneas generales de la política dentro su departamento.

Batet prometió que tendría muy en cuenta a los ayuntamientos en su gestión de la cartera ministerio. Incidió en “la importancia de recuperar la colaboración con los grandes ayuntamientos”. Subrayó que Carmena y Colau gestionan ciudades “más grandes que algunas comunidades autónomas” y que son “protagonistas políticas de primer orden”.

En este sentido, afirmó que “la capacidad y poder de atracción y de impulso de Madrid y Barcelona, entre otras, no puede desaprovecharse ni limitarse mediante la ignorancia ni el bloqueo de sus gobiernos desde el Estado”. Dijo que iba a impulsar una “colaboración específica con las grandes ciudades y sus proyectos”. Una colaboración que al menos no se ha fraguado con el gesto de sentarse en una mesa a dialogar por ahora.

“Retomar la colaboración”

El objetivo del encuentro prometido, en palabras de Batet, era “poner en común sus necesidades y las perspectivas de colaboración con el Gobierno de España”. “Retomar la relación, la cooperación, y el diálogo constructivo con el mundo local desde el respeto y el reconocimiento desde la autonomía constitucionalmente reconocida es una prioridad. El Estado, para ser democrático, ha de apoyarse en municipios libres“, remarcó.

La ministra ha coincido con Colau en eventos protocolarios relacionados con la política en Cataluña. No obstante, no se ha sentado con la regidora barcelonesa. Igualmente, no se ha visto en privado con Carmena.

La alcaldesa madrileña ha mantenido algún contacto con ministros de Pedro Sánchez. Por ejemplo, hay una cita programada con Margarita Robles para hablar de la operación Campamento (un desarrollo urbanístico donde hay terrenos militares) o con Josep Borrell (por la política de cooperación internacional). Asimismo, se ha reunido varias veces con el titular de Fomento, José Luis Ábalos, a cuenta de la Operación Chamartín.