Cabreo entre los turistas de fuera de España porque Sánchez les excluye de las visitas a la Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido en la Moncloa este miércoles a una veintena de visitantes. Una de las condiciones para inscribirse en la visita es ser “ciudadano español o residente en España”, algo que ha disgustado a los turistas extranjeros que visitan Madrid y querían visitar el célebre palacio.

Como “requisitos para participar” en el programa bautizado como ‘Moncloa Abierta’ hay dos. Según consta en la web de Moncloa hay que “ser mayor de edad”, por un lado, y por otro tener nacionalidad española o tener la residencia fijada en el país.

Turistas de la Unión Europea quedan fuera. También de otros continentes. Ciudadanos de Francia, Alemania, Portugal, Marruecos… que quisieran visitar el complejo no podrán, al menos por ahora. Para visitar la Casa Blanca americana o el Palacio de El Elíseo no se requiere ser local.

Muy muy decepcionado y triste por el proyecto #MoncloaAbierta. Según los requisitos en la Web de la Presidencia, se necesita ser Español o residente en España. Así comó Francés no podré visitar al Palacio cuando estaré en Madrid el próximo més de Octubre. — Antoine DL (@Antoine_DeHell) September 18, 2018

No es la única queja que se ha registrado. Familias con hijos tampoco pueden asistir al completo. En las redes sociales también se pueden encontrar muestras de descontento en este sentido. El requisito de ser mayor de edad impide a padres y madres acudir si no tienen a nadie con quien dejar a sus hijos.

Buenos días, Moncloa. ¿Las familias con niños no podemos realizar la visita? Veo que en las condiciones se exige ser mayor de edad. Los niños acompañados de los progenitores ¿pueden ir? Gracias — Servet (@MiServet) September 17, 2018

Sánchez ha acudido a la primera visita para saludar personalmente y fotografiarse con los 25 españoles que primero se han inscrito. Por ahora se han ofertado 1.000 plazas, y durante la primera tarde se han agotado, según ha informado el Ejecutivo en un comunicado. “Pronto”, dicen, habrá más plazas disponibles la web oficial.

Hay dos modalidades de visitas, pueden ser individuales, cuando son hasta 9 personas, y de grupo cuando son 10 o más personas. Los visitantes no pueden ver las instalaciones con teléfonos móviles y otros aparatos tecnológicos. Tampoco pueden llevar objetos personales voluminosos. No pueden hacer fotografías. También en todo momento tendrán que estar con el resto del grupo, respetar el recorrido del tour y no salirse del mismo.

Los primeros 1.000 inscritos, se prevé, visitarán el Palacio a lo largo de lo que queda de año 2018. Las visitas duran 90 minutos y sólo serán días en los que no esté programados actos oficiales.