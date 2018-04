Carmena riñe públicamente a la imputada Arce: “Tienes que dedicar más tiempo a los vecinos”

Manuela Carmena ha visitado este jueves a los vecinos de Usera en la Junta Municipal, dónde la alcaldesa de Madrid ha reñido públicamente a la edil presidenta Rommy Arce: “Te pido con cordialidad pero con insistencia que te reúnas con los vecinos y les dediques más tiempo”.

“Te lo están pidiendo los vecinos y te lo estoy pidiendo yo. Si ellos te dicen que hay que hacer más reuniones hay que hacerlas, si nos lo piden lo tenemos que hacer”, ha aleccionado Carmena a Arce. La tensión entre alcaldesa y concejal ha ido a más cuando la primera le ha insistido en que hay que entregarse al trabajo con “dedicación”. “Así es”, ha contestado visiblemente contrariada Arce. “Pues estupendo”, ha replicado la regidora.

No obstante, Carmena ha dejado claro su apoyo incondicional a la concejal Rommy Arce. Carmena ha dicho: “No voy a cesar a Rommy, creo que ella hace su trabajo”. “Todos, ella, yo y el de más allá, a veces no hacemos bien las cosas, me he dejado llevar por la falta de equilibrio y hay que rectificar“, ha expresado la exjueza.

“A veces hay que rectificar”

La concejal de Usera y Arganzuela, imputada por un delito de odio contra la Policía Municipal, se ha sentido respaldada por Carmena tras su intervención. Además la alcaldesa ha recalcado que ella no es partidaria de ir cesando a nadie.

Delante de todos los vecinos de Usera, la regidora ha insistido en su peculiar forma de ver la imputación. Establece que “cuando un juez llama a declarar no significa estar imputado”. Sí que ha subrayado que en ocasiones “no se hacen las cosas bien” pero lo importante es rectificar y cambiar.

Esta ha sido la segunda visita a Usera de la alcaldesa de Madrid, dónde ha pedido a los vecinos que entiendan que no todo es tan fácil como parece. Preguntada sobre su futuro, ha evitado responder porque ella no es lo determinante sino que haya “muchas miradas y manos para trabajar”.