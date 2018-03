Tres altos cargos llevan a juicio a Carmena por despido improcedente en la empresa municipal de Cultura

El Ayuntamiento de Madrid se enfrenta a un nuevo juicio. Los tres altos cargos despedidos fulminantemente por Manuela Carmena en Madrid Destino (la empresa municipal de cultura, eventos y turismo) han denunciado por despido improcedente.

Según ha confirmado OKDIARIO, ya se ha abierto juicio oral después de que el Consistorio no haya aceptado un acuerdo extrajudicial. El pasado miércoles 21 de marzo ya acudió al Juzgado de calle Princesa el coordinador general de Alcaldía, Luis Cueto.

Este litigio se retrotrae al cese de Celia Mayer como concejal delegada del área de Gobierno de Cultura y Deporte. Tras denunciar el convenio del Open de Tenis de Madrid sin motivo y sin avisar a la alcaldesa, Carmena decidió cesar tanto a ella como a Carlos Sánchez Mato de Madrid Destino. Junto a ellos se hizo una segunda purga con estos altos cargos para replantear por completo la cúpula de esta empresa pública. La propia alcaldesa se hizo con las riendas personalmente de la concejalía cultural.

Su superiora recibió 35.000 euros

Además de estos tres altos cargos que denuncian al Consistorio, Carmena despidió a Ana Varela, la consejera delegada de la sociedad. Varela también denunció pero, para no llegar a juicio, el Ayuntamiento firmó un acuerdo extrajudicial de 35.000 euros que evitaba también el que hablara con la prensa. Su sucesor defendió que era un acuerdo “equilibrado” para evitar “el daño a la imagen del Ayuntamiento por los riesgos mediáticos y políticos”.

Este acuerdo fue denunciado por PP, Ciudadanos y PSOE ya que se hizo de espaldas al consejo de administración. Lograron que se aprobara en el Pleno remitir el acuerdo al Tribunal de Cuentas.

A ojos de la oposición, Varela, Sánchez Mato y Mayer “utilizaron dinero público para contratar a dedo informes destinados a denunciar el convenio de organización del Madrid Open”. Finalmente la denuncia fue archivada.

Según fuentes consultadas por OKDIARIO, los tres ahora denunciantes son Julia López Varela, ex directora de Relaciones Empresariales e Innovación Social; a Ana Yález Vega, ex directora del Área Legal, y Juan Gómez Arbós, ex director del Área de Recursos Humanos. Como avanzó este diario fueron cesados en junio de 2017.

Estas tres personas de confianza cesadas cobraban más de 70.000 euros brutos al año, según se desprende del portal de la empresa. Trabajaron entre enero y octubre de 2016, por lo que estuvieron en su puesto a entre año y medio y ocho meses.

Este periódico ha ofrecido al área de Cultura del Ayuntamiento y a Madrid Destino aportar alguna explicación pero, por ahora, han declinado realizar algún comentario.