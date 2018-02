Echenique no quiere disidentes en Podemos: “Hacen más difícil vencer”

Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, no quiere disidentes en Podemos: “Hacen más difícil vencer”. Así lo aseguró en un encuentro con militantes en la Morada de Arganzuela (Madrid).

Echenique reconoce los problemas que arrastra su partido en los últimos meses: demasiados debates sobre la burocracia interna, hablar en exceso sobre ellos o el hecho de no aprender a resistir, entre otros.

Otro de los problemas internos que señaló son las disputas internas, puesto que lastran la capacidad del partido a la hora de maximizar los recursos del partido, que calificó como escasos. “Los debates internos no conectan con la gente fuera de Podemos y por lo tanto, hacen más difícil vencer”, explicó.

“Las disputas internas son los temas más tóxicos que hay en podemos”, admitió Echenique, que abogó por “madurar como organización”. El secretario de Organización de Podemos declaró que “en general, hablamos demasiado de nosotros mismos, de Podemos”, ya que, considera que son un tema de conversación que ocupa más tiempo en Podemos que otros temas que deberían ocuparlo. Y admite que en el partido se encuentran periódicamente haciéndose preguntas existenciales como: “¿quiénes somos?, ¿a dónde vamos?, ¿lo estamos haciendo bien?, ¿lo estamos haciendo mal?”.

A este acto de Podemos acudieron otros cargos públicos del partido como Noelia Vera, secretaria de Participación Ciudadana de la formación y diputada en el Congreso.

En este sentido, Echenique se preguntó: “¿Nos estamos auto flagelando lo suficiente?”. Defendió que sí se debe de hablar de Podemos, “pero no tanto”. Y aquí hizo autocrítica, porque los debates internos fueron idea de la dirección de Podemos, reconoció.

Respecto al buen o mal funcionamiento del partido, afirmó que “los problemas los solemos asignar o bien a los reglamentos o a un órgano del cual no formo parte”. Echenique argumentó que esto no es culpa suya porque hay círculos que funcionan bien y otros que no, por tanto el fallo no se encuentra en ninguna de las dos opciones nombradas con anterioridad.