Carmena abandona a los campeones de baloncesto en silla de ruedas y les niega un polideportivo para jugar

El Club Deportivo Ilunion de baloncesto en silla de ruedas está “muy cansado” con el Ayuntamiento de Madrid. Llevan denunciando varias semanas que son el único club de su liga nacional que no puede disponer de un polideportivo municipal donde entrenar y jugar sus partidos pero nadie les hace caso.

Miguel Sagarra es el general manager del club y explica a OKDIARIO que tras denunciar el caso públicamente “a nivel del Ayuntamiento nadie se ha puesto en contacto con nosotros”. “Nosotros hemos hecho estos últimos años diferentes intentos pero viendo que el Ayuntamiento dice que no, que no, que no… uno se agota de la vía ordinaria”, señala.

Considera que es una “situación anómala”. Llevan desde que gobernaba el Partido Popular en la Alcaldía denunciando que se ven obligados a pagar 20.000 euros cada temporada por jugar y entrenar en las pistas de un colegio concertado.

Requisitos técnicos y saturación

“Ahora desde el Consistorio dan dos excusas, ambas incorrectas”, lamenta Sagarra. Por un lado, la Corporación local dice que los requisitos técnicos que necesita este club no los reúne ninguna instalación municipal. Sin embargo, “son lo mismos que cualquier otro equipo de baloncesto”.

“A nivel tecnológico no necesitamos ningún tipo de virguería: un marcador y unos vestuarios accesibles”. “Como mucho necesitaríamos un espacio para almacenar la sillas de ruedas”, apunta. Además, estarían dispuestos en colaborar económicamente si se necesita dinero para alguna obra o reparación.

“Nos ofrecimos a contribuir si hay algún coste, no nos importa contribuir a hacer frente a posibles necesidades para que el centro sea accesible”, remarca.

Por otra parte, Sagarra indica que el Ayuntamiento de Manuela Carmena se excusa diciendo que hay “saturación” en las instalaciones. Sin embargo, desde el club no tienen constancia de que sea así en todos los centros. “Además, nos dicen que no pueden ayudarnos por ser un equipo de alto nivel, es cierto que tenemos unos resultados deportivos muy buenos pero por no compartimos que esa sea una excusa”, expresa este responsable.

“Con la llegada de Ahora Madrid, con un cariz más más progresita, esperábamos que tuviera otras prioridades, sí que confiábamos en una discriminación positiva con nuestro club”, explica Segarra.

Desde los grupos municipales de PSOE y Ciudadanos, las concejales Mar Espinar y Sofía Miranda respectivamente, se han puesto en contacto con el club Ilunion. Ambas ediles se han comprometido en apoyarles.

Por su parte, en el Ayuntamiento la responsable de la cartera de Deportes es, tras el cese de Celia Mayer, la propia alcaldesa Carmena. No obstante, el club se ha reunido con el director general de Deportes, Javier Odriozola. Sagarra explica que no satisface sus necesidades tras varios encuentros formales y oficiosos. Hace un tiempo indicaron que un centro municipal de Arganzuela ya que tienen su sede social en este distrito les venía bien pero la Junta Municipal que lidera la polémica Rommy Arce no les dio el visto bueno.

Si nadie lo remedia el club se verá abocado a comenzar la nueva temporada 2018/2019 en el pabellón del colegio concertado y a volver a pagar 20.000 euros. Basan su continuidad en patrocinadores y explican que como su escuela deportiva es gratuita no pueden pugnar con otros clubs, de fútbol fundamentalmente, que sí usan instalaciones municipales donde imparten clases a jóvenes.