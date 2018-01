Un vocal de Ahora Madrid es denunciado por irregularidades de seguridad en el mercado que gestiona

El vocal vecino de Ahora Madrid del distrito Centro José Roncero Siles ha sido denunciado por cometer en el mercado que gestiona presuntas irregularidades en materia de horarios, licencias o seguridad.

Sin embargo, tal como ha podido saber OKDIARIO, está haciendo oídos sordos a los requerimientos de la supervisión de la Dirección General de Comercio del Ayuntamiento de Madrid que le pide aclare las cuestiones de las que se le acusa.

Roncero Siles es el presidente de la asociación de comerciantes del mercado municipal de San Fernando. El Ayuntamiento, en sus labores de supervisión de los mercados municipales, le ha instado a revisar el expediente en un plazo de 10 días y este hombre ha evitado acudir a la cita.

No ha ido a revisar el expediente

Este vocal vecino de Ahora Madrid natural de Jaén ha optado por no atender al Consistorio que gestiona su propio partido. Además de no acudir a la cita para revisar el expediente ha puesto una excusa para no aclarar las presuntas irregularidades que se ciernes sobre él. Se escuda en que la denuncia es anónima y por tanto se tiene que desestimar.

Se escuda es que es una denuncia anónima

Sin embargo, el Ayuntamiento de Manuela Carmena ha subrayado que las denuncias, por ejemplo, en su Oficina Antifraude pueden perfectamente partir de personas que prefieren mantener el anonimato. Ahora Madrid considera que las denuncias ya sean de particulares, entidades o colectivos pueden partir de forma anónima, no obstante, no lo aplica en sus propias filas ya que Roncero Siles no reconoce la validez de la denuncia de alguien que expresamente dice en su denuncia remitida al Gabinete de la alcaldesa Manuela Carmena que es “un comerciante del mercado”.

Tal como recoge documentación oficial a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la Dirección General de Comercio y Emprendimiento le pide al vocal vecino de Ahora Madrid que aclare “presuntas irregularidades en el mercado como es la apertura de locales sin licencia, incumplimiento de horarios previstos en el reglamento de régimen interior e incumplimientos de normativa de seguridad (superación de aforo, ocupación de pasillos por mesas y sillas, obstrucción de puertas del mercado en caso de evacuación)”.

La denuncia especifica que se están instalando “bares encubiertos como degustación” y se está incumpliendo así la norma de que el 75% de los locales tienen que ser de alimentación. Asimismo, señala “peligro de evacuación en caso de emergencia”. “Tanto sábados y domingos por la tarde, las puertas están obstruidas con gente fumando y bebiendo“, añade, “es muy peligroso y de todo esto está informado el concejal García Castaño tras una reunión hace un año sin tener después noticias”.

Este jueves hay pleno de la Junta Municipal del distrito Centro y el edil presidente, Jorge García Castaño, tendrá que dar explicaciones sobre esta situación al grupo municipal popular que ha registrado una pregunta al respecto.