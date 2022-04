El empresario Alberto Luceño señaló ante el fiscal Anticorrupción que su único contacto con el Ayuntamiento de Madrid para firmar los contratos de material sanitario contra el coronavirus fue Elena Collado. Lejos de la versión de Más Madrid y el resto de partidos de la izquierda, que sitúan al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, como negociador de los acuerdos comerciales, Luceño admite que sólo habló con la funcionaria responsable de compras, según el sumario del caso, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El otro comisionista, Luis Medina, afirmó que únicamente intercambió una llamada con el regidor. Una conversación de agradecimiento por una donación anexa al contrato. Este contacto se produce el 26 de marzo, una vez cerrado el acuerdo comercial. Por su parte, Alberto Luceño no entabló comunicación en ningún momento con Almeida o algún otro alto cargo de la Corporación madrileña, más allá de Collado.

Luceño lo declara en el marco de la causa sobre el expediente de compraventa de mascarillas, guantes y test covid que ahora investiga el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid para dilucidar si él y su socio Luis Medina inflaron el coste de material sanitario con comisiones millonarias para estafar al Ayuntamiento de la capital. La Fiscalía lleva un año investigando este tema y, en base a los indicios disponibles, ha descartado de plano llamar a declarar como investigado a ningún cargo ni empleado municipal. Es más, en los interrogatorios menciona incluso que el Ayuntamiento es el perjudicado de una posible estafa.

La conversación de WhatsApp que obra en el sumario también refuerza la total desvinculación del alcalde madrileño con el contrato. Alberto Luceño intercambia durante meses mensajes con Elena Collado y en varias ocasiones se confirma que es su única vía de contacto con la administración local.

Según ha aclarado Almeida, la oferta de estos empresarios entró en el Consistorio como una más por el correo electrónico genérico que estaba publicado 200 veces en Internet. Al ver que la propuesta aseguraba la llegada del material en pocos días, la encargada de compras se puso en contacto telefónico con Luceño.

La declaración de Alberto Luceño en el Ministerio Público fue la siguiente:

–Fiscal: Usted ha dicho que habló con Elena Collado del Ayuntamiento de Madrid.

– Alberto Luceño: Me pasa el contacto Luis y Elena directamente me llama.

–Fiscal: ¿Habló con alguna otra persona del Ayuntamiento, aparte de la señora Collado?

– Alberto Luceño: No, sólo con ella.

–Fiscal: ¿Qué es lo que le cuenta a usted la señora Collado?

– Alberto Luceño: Me dice: «Luis me ha dicho que puedes suministrar material sanitario con las circunstancias de ahora mismo y tu conocimiento de China». El problema es que había una circunstancia extraordinaria. Había mogollón de fábricas de falsificaciones, los productos que se pagaban no llegaban bien. Entonces Elena me dice: «Lo más importante para nosotros es que llegue rápido, en tiempo y forma y de muy buena calidad». Entonces yo le digo: «Yo sí tengo las fábricas». Yo mando gente a China que van a verificar todo. Hago un informe y le digo: «Oye, ¿qué podemos comprar, máscaras [mascarillas], guantes… ?». Entonces, de los 17 productos que se me presentan, les digo que yo puedo asegurar estos tres productos, estos. De otros no tengo tanto conocimiento».

Desconocía las comisiones

Como ha revelado OKDIARIO, la encargada municipal de compras desconocía absolutamente el cobro de comisiones por parte de estos empresarios. Así lo expresó Elena Collado en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción, donde mostró además su absoluta colaboración para esclarecer el caso.

«Si oigo la palabra comisión inmediatamente lo pongo en conocimiento de la Policía porque es lo que hay que hacer», manifestó la alto cargo municipal al fiscal en su comparecencia, que tuvo lugar en marzo del año pasado.