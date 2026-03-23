López Miras pide a la UE financiación para que las regiones desarrollen su propia industria de defensa

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha subrayado este lunes en Bruselas que, ante el escenario de creciente tensión internacional, «la Unión Europea tiene que hacerse mayor en sus políticas de defensa, y para eso tiene que contar con las regiones y dar un paso al frente».

Así lo ha dicho el líder regional tras reunirse con responsables de la Agencia Europea de Defensa, en su calidad de presidente del Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité de las Regiones, donde López Miras ha trasladado que «dentro del impulso para reforzar sus capacidades de defensa, la UE tiene que contar con la visión de las regiones y de las ciudades europeas, porque nuestros ecosistemas industriales son fundamentales y pueden hacer de palanca de impulso de esa industria».

En este marco, el máximo responsable autonómico ha reivindicado durante la reunión «más financiación de la Unión Europea para las regiones, con el objetivo de impulsar nuestras industrias en este sector, y ayudar así a que la UE tenga una defensa fuerte y competitiva».

López Miras ha subrayado además que la Región de Murcia «podría jugar un papel clave» de producirse ese aumento de la financiación, «porque ya está demostrando su capacidad a través del programa Caetra». En referencia a esta iniciativa regional, el presidente puso en valor que Murcia se ha adelantado al actual impulso europeo: «Desde 2022 estamos haciendo eso que ahora impulsamos desde el Comité Europeo de las Regiones: generar ecosistemas industriales con nuestras pymes, con nuestras startups, con nuestras empresas de base tecnológica, y que puedan generar una industria de la defensa fuerte».

El Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones fue constituido hace un año con el fin de garantizar que la dimensión local y regional quede reflejada en los esfuerzos de defensa de la Unión Europea. López Miras fue elegido presidente de dicho grupo tras presentar con éxito el dictamen Una industria europea de la Defensa fuerte, un documento que proponía aportaciones concretas a la Estrategia Industrial de Defensa Europea.