La defensa de la ex militante socialista Leire Díez ha pedido la nulidad del caso al considerar que su detención, el pasado mes de diciembre, fue desproporcionada. Consideran que durante su arresto se vulneraron sus derechos fundamentales y que hubo falta de motivación y autorización judicial en las actuaciones policiales. «Bastaba con una mera citación» para que compareciera.

Para la defensa, la detención de Díez se basó en indicios genéricos y no en hechos concretos y se produjo sin que existiera un riesgo de fuga ni de delito flagrante. Fue «completamente desproporcionada, injustificada y no ponderada en relación con los derechos de la detenida» y, por tanto, es «ilegítima», ya que vulnera el derecho a la libertad recogido en el artículo 17 de la Constitución Española.

Los abogados de Díez han presentado un incidente de nulidad de actuaciones de su detención, así como de la información obtenida de los objetos y dispositivos que se le incautaron.

La Guardia Civil incautó el teléfono móvil, archivos, dispositivos, agendas, ordenadores, libretas y objetos personales de Díez. Y los abogados denuncian que el acceso y volcado de la información de los dispositivos de su representada se realizó sin autorización judicial.

Así, el escrito concluye que se declare la nulidad con las consecuencias procesales que ello implica.

La presunta fontanera del PSOE está imputada por su presunta implicación en una trama que habría tratado de influir en actuaciones de la justicia y de la Guardia Civil. También por su presunta implicación en operaciones vinculadas a la SEPI y por su presunta injerencia en los casos judiciales que afectan al presidente Pedro Sánchez y su entorno.