Junqueras da positivo en covid y no participará en los actos de la Diada, pero llama a «movilizarse»

Malauradament, he donat positiu per Covid i per responsabilitat social no participaré en els actes previstos d’aquesta #Diada2023. Animo a tothom a mobilitzar-se als carrers en defensa de la independència i la llibertat del nostre país.

Visca Catalunya lliure!

