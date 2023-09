Ley de Amnistía El PP defiende a Aznar del Gobierno: «Llaman golpista a una víctima de ETA mientras agasaja a prófugos»

El PP arremete contra el Gobierno de Pedro Sánchez por llamar «golpista» José María Aznar y recuerda que el ex presidente del Gobierno es una «víctima del terrorismo» de ETA por su atentado fallido de 1995. «Un Gobierno que llama golpista a un demócrata víctima del terrorismo y agasaja a prófugos como Puigdemont demuestra la perversión moral de Sánchez y su gobierno», ha señala la secretaria general del PP y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra.

«No nos callaréis», ha sostenido Gamarra. La dirigente popular responde de esta forma a la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que ha acusado a Aznar de tener «comportamientos antidemocráticos y golpistas» por llamar a la movilización para «plantar cara con determinación» la amnistía que piden los separatistas a Sánchez para votar a su favor en una hipotética investidura.

«¡Basta ya!»

El ex líder del PP considera que las negociaciones del PSOE con Junts suponen «la entrega del socialismo al secesionismo a cambio de mantener el poder» y «marca el punto de no retorno hacia la destrucción de la Constitución». José María Aznar rechaza por completo la amnistía que piden los separatistas a los golpistas condenados por el 1-O para apoyar a Sánchez. «No será la primera vez que la fortaleza de la sociedad española se pone a prueba. La involución, el terrorismo y la sedición han querido frustrar nuestra voluntad de convivir. Pues bien, hay que decir de nuevo: ¡Basta ya!», ha indicado este martes en la inauguración en Madrid de un campus de la Fundación FAES que preside.

«Son tiempos dramáticos porque existe un riesgo cierto, existencial, para la continuidad de España como nación, como comunidad política de ciudadanos libres e iguales y como Estado bajo el imperio de la ley aplicada por jueces y tribunales independientes. Creo que España acumula energía cívica, institucionalidad y masa crítica nacional para impedir que este proyecto de deconstrucción constitucional, que este proyecto de disolución nacional, se consume», ha apostillado.

Estas palabras no han gustado al Gobierno de Pedro Sánchez. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha cargado duramente contra Aznar. «Resulta de absoluta gravedad que un ex presidente del Gobierno haga este tipo de declaraciones que se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas que a los propios de un ex presidente y que son, desde luego, incompatibles con los valores democráticos y constitucionales de nuestro país», ha afirmado Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «¿Qué será lo siguiente? ¿Llamar a un alzamiento?», se ha preguntado la ministra socialista.