Jonathan Andic deja la vicepresidencia de Mango tras ser acusado del homicidio de su padre

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, ha anunciado este martes que deja temporalmente la vicepresidencia de la compañía textil, aunque conservará sus responsabilidades en los «proyectos familiares, empresariales y sociales».

Así lo ha dicho en una «carta abierta» dirigida a la plantilla de la empresa, en la que ha justificado que su decisión es para centrarse en defender su inocencia tras haber sido acusado del homicidio de su padre.

En la misiva, el hasta ahora vicepresidente de Mango argumenta que la «atención y el foco» que exige su defensa en el proceso judicial, tras su imputación por el presunto homicidio de su padre, le impide «mantener el alto compromiso» que exigen sus responsabilidades en la compañía.

Andic fue detenido la semana pasada y puesto en libertad bajo fianza de un millón de euros por su presunta relación con el homicidio de su padre, quien falleció en diciembre de 2024 al caer desde una altura de más de 100 metros en una excursión en la montaña de Collbató (Barcelona) en la que le acompañaba su hijo.

Andic perdería la herencia si es condenado

Si finalmente fuera procesado y condenado, Andic perdería sus derechos sucesorios, ya que el Código Civil de Cataluña considera indignos de suceder a aquellos que cometan delitos graves contra sus ascendientes. El hijo del fundador del imperio de Mango está investigado por el homicidio de su padre cuando ambos daban un paseo por una zona escarpada de Montserrat en el año 2024.

La indignidad sucesoria en Cataluña está regulada en su Código Civil y es una sanción legal que priva a una persona de su derecho a heredar por haber cometido actos graves contra el fallecido o su familia. Un condenado sería indigno de suceder si es condenado por sentencia firme por el homicidio o la tentativa de homicidio de su pareja, descendientes o ascendientes.

El código también deja sin herencia a aquellos condenados por agresiones y delitos graves tales como lesiones graves, torturas, contra la libertad, la integridad moral o la libertad sexual, cometidos contra el causante o su familia directa.